Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải vận động bầu cử tại TPHCM

Ngày 2/3, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Vũng Tàu.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: N.N.).

Ông Lê Khánh Hải thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 4, gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn.

Ngoài ông Lê Khánh Hải, đơn vị bầu cử số 4 còn có các ứng viên: bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Tại hội nghị, các ứng viên cam kết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ duy trì liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Cẩm Nhung).

Các ứng viên cho biết sẽ phát huy chuyên môn, kinh nghiệm để tiếp tục cống hiến, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cam kết sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề quan trọng của đất nước tại các kỳ họp Quốc hội.

Ông cũng cho biết sẽ chủ động tham mưu, đề xuất chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại TPHCM.