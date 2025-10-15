"Chủ đề Đại hội XVIII của Hà Nội có sức truyền cảm và tính hiệu triệu"

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra trong 3 ngày 15-17/10. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô.

Chủ đề Đại hội XVIII là: "Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Phương châm Đại hội XVIII là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Văn kiện đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn thủ đô

Về chủ đề Đại hội XVIII, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ (nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) cho rằng Hà Nội đã tiếp thu, cập nhật chủ trương, tư tưởng mới của Trung ương, đặc biệt là dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn, đặc thù của thủ đô.

"Hà Nội đã tiếp cận, vận dụng tốt các tinh thần ấy. Chủ đề của đại hội lần này có sức truyền cảm, có tính hiệu triệu, không chỉ với Đảng bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, mà còn với toàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô, để cả hệ thống chính trị cùng phấn đấu trong thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình của đất nước", ông Mỳ nhận định.

Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII (Ảnh: CTV).

Theo ông, khi đọc Báo cáo chính trị, về mặt phương pháp luận, điểm mới của báo cáo thường được đánh giá ở 3 phương diện như so với báo cáo của đại hội trước có gì mới không? Có đáp ứng được yêu cầu phát triển của thực tiễn đang diễn ra không? Về kết cấu, diễn đạt có chặt chẽ, logic, khoa học, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra trong cách thức khi đưa nghị quyết vào cuộc sống không?

Ông Mỳ đánh giá Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học. Văn phong trong sáng, có tính khái quát cao, cô đọng, súc tích, giàu tính thực tiễn và lý luận sâu sắc, thể hiện tầm tư duy trí tuệ và khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, tiên phong cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Báo cáo đã đáp ứng được cả 3 phương diện trên", nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Chủ đề Đại hội XVIII gồm 4 thành tố, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ đánh giá qua nhiều vòng tiếp thu, chỉnh sửa từ ý kiến nhân dân, các chuyên gia nhà khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thì chủ đề đã được hoàn thiện.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn Hà Nội về những điều cốt lõi khi tiếp quản thủ đô, trong đó nổi bật là đoàn kết và gương mẫu. Đặc thù cán bộ Hà Nội được tập hợp từ nhiều nguồn nên đoàn kết trở thành nhân tố sống còn.

"Nếu Hà Nội thiếu đi điều này thì sẽ mất sức chiến đấu ngay. Bác Hồ cũng luôn căn dặn Hà Nội phải đoàn kết, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong hệ thống chính trị, nhân dân đoàn kết", ông Mỳ nói.

Đặc biệt, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ nhấn mạnh Bác Hồ luôn yêu cầu Đảng bộ Hà Nội phải gương mẫu, không chỉ trong nội bộ Đảng, mà mọi tầng lớp xã hội ở thủ đô từ công nhân, nông dân, học sinh, trí thức, bộ đội, đến giới doanh nhân đều phải gương mẫu, bởi Hà Nội là đại diện cho cả nước.

"Tôi rất mừng là suốt các nhiệm kỳ vừa qua, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã luôn quán triệt điều này", ông chia sẻ.

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra trong 3 ngày 15-17/10 (Ảnh: CTV).

Phải thường xuyên giám sát để điều chỉnh các chương trình hành động, kế hoạch

Về thành tố "tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới", PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ cho rằng việc Hà Nội đưa thành tố này vào chủ đề đại hội lần này là rất phù hợp.

Theo ông, Hà Nội đã, đang và phải dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, khoa học công nghệ, chuyển đổi số… để khẳng định vị thế và tiềm năng. "Tiên phong" thể hiện quyết tâm, còn "đột phá" phù hợp với bối cảnh hiện nay, bởi Hà Nội đang có nền tảng cơ sở pháp lý vững chắc.

Một là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Hai là Luật Thủ đô năm 2024 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Ba là 2 quy hoạch quan trọng của thủ đô gồm Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được phê duyệt.

"Đây là những cơ sở chính trị, pháp lý để tạo ra cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Hà Nội. Do đó, tiên phong, đột phá là xác đáng và rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay", PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ đánh giá.

Người dân Hà Nội hào hứng chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Hà Nội đặt chỉ tiêu đến năm 2030 phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP khoảng 8%; vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 5 triệu tỷ đồng…

Vị chuyên gia lưu ý cần phải có chương trình hành động, những kế hoạch thật cụ thể và phải thường xuyên giám sát để điều chỉnh thì mới bảo đảm được các mục tiêu.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ đánh giá cao việc đưa chỉ số hạnh phúc vào chủ đề đại hội. Bởi theo ông, suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của Đảng là vì nhân dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Hạnh phúc ấy không chỉ là đời sống vật chất, mà còn là tinh thần, sức khỏe và các quan hệ xã hội...

Từ Đại hội XVII, Hà Nội đã tách riêng vấn đề an sinh xã hội thành một chương trình độc lập, thể hiện sự coi trọng vấn đề này.

"Trước đó, an sinh xã hội vốn nằm trong chương trình chung về văn hóa, con người. Việc tách riêng thể hiện sự coi trọng và đặt an sinh xã hội thành trọng tâm của sự phát triển", ông nói và nhấn mạnh đến nay tiếp nối tinh thần ấy, Hà Nội đưa chỉ số hạnh phúc vào chủ đề đại hội là hoàn toàn hợp lý, được nhân dân ủng hộ.