Tổng Bí thư: Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930- 18/10/2025); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

3 định hướng lớn

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 95 năm qua, biết bao lượt cán bộ văn phòng cấp ủy đã hy sinh, chịu đựng gian khổ, giữ đúng nguyên tắc, giữ trọn kỷ luật, nhận phần khó về mình để công việc của Đảng thông suốt.

Có những cống hiến không được nhắc tới trong văn bản nhưng in đậm trong chất lượng quyết định; có nhiều đêm không ngủ, có nhiều Chủ nhật, ngày Lễ vẫn đi làm, có những thời gian “chạy nước rút” trước “giờ G” để một công văn kịp phát hành, một văn kiện ra đời đúng hạn, một hội nghị thành công, một chủ trương kịp đi vào cuộc sống...

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN).

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ hết lòng vì công việc, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể, vì cái chung; ghi nhận và tri ân cống hiến của các thế hệ đi trước; trân trọng những cán bộ vẫn ngày ngày “giữ lửa” kỷ cương, chu đáo, khiêm nhường mà hiệu quả và là tấm gương sáng cho những người đi sau, những người thế hệ hôm nay học tập.

Bước vào kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số, đòi hỏi hệ thống văn phòng cấp ủy chuyển từ “quy trình thủ công” sang “quy trình số”, từ “giấy tờ phân tán” sang “dữ liệu thống nhất, liên thông, an toàn”, từ “thói quen xử lý sự vụ” sang “quản trị theo kết quả”, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng hành động theo 3 định hướng lớn:

Sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc; chữ ký số - lịch số - giao việc số - báo cáo số; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, bảo đảm bảo mật - an toàn - bền vững.

Chuẩn hóa quy trình theo nguyên tắc “một lần nhập - dùng nhiều lần”, rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; lấy mức độ hài lòng của cơ quan, của nhân dân là thước đo.

Phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng về kỹ năng dữ liệu, an toàn thông tin, phân tích tổng hợp; kết hợp kỷ luật sắt với sáng tạo mềm để tham mưu ngắn gọn - đúng việc - đúng lúc - dễ thực thi.

6 nhiệm vụ

Tổng Bí thư yêu cầu, Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện 6 nhiệm vụ: cần đóng vai “nhạc trưởng”, làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị.

Khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm.

Xây dựng chuẩn mực nghiệp vụ thống nhất từ Trung ương đến cơ sở: mẫu hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình, đo lường thời gian - chất lượng - chi phí; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ.

Xây dựng văn hóa chất lượng của công việc, của văn bản.

Xây dựng văn hóa nêu gương: lãnh đạo, quản lý nói đi đôi với làm, chấp hành kỷ luật thông tin, giữ bí mật tài liệu, tôn trọng sự thật; đề cao tinh thần hợp tác liên thông giữa các cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian tới Văn phòng Trung ương Đảng cần chuẩn bị thật tốt công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Văn phòng Trung ương Đảng (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Trung ương Đảng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu chiến lược phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng và có thành tích to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân Văn phòng Trung ương Đảng, ghi nhận thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 44 cá nhân.

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.