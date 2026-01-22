Chủ đầu tư lên tiếng về màu sắc gây tranh cãi của hòn Vọng Phu

Những ngày qua, sau khi báo chí đăng tải hình ảnh hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (phường Đông Quang, Thanh Hóa), dư luận có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến diện mạo cũng như màu sắc của di tích sau khi được gia cố, tu sửa.

Nhiều người cho rằng sau quá trình thi công, hòn Vọng Phu mang màu trắng chủ đạo, không còn giữ được tông màu đá rêu phong như trước đây.

Ngày 22/1, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (chủ đầu tư dự án) cho biết, đơn vị đã có báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến dự án bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu - vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Hòn Vọng Phu có màu trắng sáng sau khi được thi công gia cố (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo chủ đầu tư, hòn Vọng Phu có cấu tạo là một trụ đá vôi màu sáng trắng. Trước khi thi công, phần lớn bề mặt xung quanh trụ đá bị bao phủ bởi lớp rêu và bụi, tạo nên màu xám sẫm. Dưới chân trụ đá có một tấm bia khắc chữ Hán; người dân tự xây dựng nhà, bàn thờ và sơn màu trắng phía sau bàn thờ.

Trong quá trình thi công, nhằm bảo vệ bề mặt đá, hòn Vọng Phu được bọc nilon trước khi phun Foam (một dạng bọt nở giúp yên vị các khối đá trước khi khoan rút lõi hòn Vọng Phu) để ngăn Foam bám trực tiếp vào bề mặt đá trong khoảng thời gian gần 2 tháng. Sau khi tháo lớp Foam và nilon, lớp rêu và bụi trên bề mặt đá bị bong tróc, làm lộ ra màu sáng trắng tự nhiên của đá.

Ngoài ra, trong quá trình bơm rửa lỗ khoan, nước bột đá màu trắng theo các lỗ khoan thấm qua những vết nứt trong khối đá, tràn ra bề mặt và bám vào lớp rêu, bụi. Khi tháo dỡ lớp nilon và Foam, đơn vị thi công xịt rửa vệ sinh bề mặt đá, khiến lớp rêu, bụi bong tróc; một số vị trí bột đá bám chặt vào bề mặt, làm cho di tích có màu trắng sáng.

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, di tích hòn Vọng Phu từng bị sét đánh gây sạt lở; các hoạt động khai thác đá, nổ mìn tại khu vực lân cận cũng tạo ra chấn động, làm suy giảm tính liên kết tự nhiên của khối đá, tiềm ẩn nguy cơ tách rời, sụp đổ, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại lâu dài của di tích.

Để bảo đảm cơ sở khoa học và pháp lý cho công tác bảo tồn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai dự án bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu với tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 13 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 7/2025 và hoàn thành vào cuối năm 2025.

Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi Nhồi (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước khi triển khai thi công, ban quản lý dự án đã thành lập hội đồng đánh giá di tích theo đúng quy định, với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa, cùng các đơn vị tư vấn lập dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, dự án đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến diện mạo mới của hòn Vọng Phu.

Trước những phản ánh này, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đối chiếu nội dung phản ánh với hồ sơ khoa học của di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin chính thức cho báo chí, bảo đảm tính thống nhất, chính xác và đúng quy định của pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.