Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 5 người mắc kẹt

Sáng 13/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 23h ngày 12/4, tại một ngôi nhà cao 5 tầng, diện tích khoảng 40m2, nằm trong ngõ 131 đường Hồng Hà (phường Hồng Hà), xảy ra hỏa hoạn.

Căn nhà xảy ra cháy cao 5 tầng (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 5 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Nhà chức trách cho biết, thời điểm công an tiếp cận hiện trường, bên trong căn nhà cháy có 5 người bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH sau đó đã giải cứu được cả 5 người, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc, sơ cứu.

Cảnh sát giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt.

Lực lượng chức năng thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà, không có ai thương vong. Nguyên nhân cháy đang được điều tra, làm rõ.