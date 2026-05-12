"Chìa khóa" để biến sức mạnh tinh thần của dân thành nguồn lực vật chất

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI sáng 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh sự kiện là xung lực mới, khí thế mới cho MTTQ cùng toàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thay mặt Chính phủ, ông cũng khái quát nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; lạm phát, bội chi, nợ công được kiểm soát. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Thành Đông).

Trong quý I năm 2026, ông cho biết tăng trưởng GDP đạt 7,83%, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%.

Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt trình Quốc hội ban hành tại kỳ họp tới.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh nhiệm vụ khẩn trương rà soát dự án vướng mắc, tồn đọng báo cáo cấp có thẩm quyền để Quốc hội ban hành nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cụ thể để xử lý, giải quyết; điều hành đảm bảo an ninh năng lượng, điện, xăng dầu; điều tiết thị trường ổn định mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay.

Ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng sự hỗ trợ của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và sự đồng hành của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị MTTQ Việt Nam tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức, mọi tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài chung sức đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh cần tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ.

Phó Thủ tướng Thường Trực Phạm Gia Túc cũng nhắc đến nhiệm vụ thực hiện các phong trào thi đua, chăm lo tích cực đời sống nhân dân, thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Toàn cảnh Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Thành Đông).

Mặt khác, theo Phó Thủ tướng Thường trực, cần nâng cao chất lượng chính sách, phát huy vai trò của Mặt trận ngay từ bước đánh giá tác động, lập và hoạch định chính sách; nâng cao chất lượng các dự án luật.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ cũng định hướng phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu nhân dân để tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế; hỗ trợ MTTQ Việt Nam tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận.

Ông đồng thời yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp liên tịch theo hướng thực chất, đo lường kết quả, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của hành động.

“Chính phủ luôn xác định công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam là điều kiện tiên quyết để đảm bảo mọi quyết sách của Chính phủ mang hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Theo ông, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự phối hợp này chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.