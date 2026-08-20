Cháy lớn tại nhà thờ giáo xứ ở Ninh Bình

Khoảng 19h15 ngày 20/8, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn (Giáo phận Phát Diệm), nằm trên địa bàn phố Đại Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn ở Ninh Bình lúc 19h ngày 20/8 (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện lửa bùng phát trên phần mái của nhà thờ, sau đó truy hô đến dập lửa. Do lửa bùng phát tại khu vực mái được làm bằng gỗ nên cháy lan nhanh và bùng phát mạnh.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dùng các biện pháp để chữa cháy. Tuy nhiên, khu vực cháy nằm trên cao, có gió nên đám cháy lan rộng rất nhanh. Vì thế, không thể khống chế được ngọn lửa.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Bình được huy động đến hiện trường với 3 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 máy bơm cơ động cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hỏa.

Lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ đã gặp nhiều khó khăn do khu vực cháy trên cao, diện tích đám cháy rộng. Rất may, thời điểm này trời đã đổ cơn mưa to, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau hơn 1 tiếng bốc cháy.

Người dân cùng Cảnh sát PCCC tham gia dập lửa (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã gây hư hỏng hoàn toàn phần mái bên trên ngay cạnh tháp chuông và gian Cung thánh của nhà thờ. Nhiều vật dụng trong nhà thờ bị hư hỏng hoàn toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Tây Hoa Lư cho biết, vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người, vì thời điểm đám cháy xảy ra, trong nhà thờ không có người. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu nghi do chập điện. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.