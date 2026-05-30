Cháy kho giấy rộng hơn 8.000m2 ở Hưng Yên

Trưa 30/5, trao đổi với báo chí, ông Đỗ Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên), cho biết cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại sau vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho, xưởng chứa giấy, bìa của Công ty Cổ phần giấy Minhan.

Theo đánh giá ban đầu, khu nhà kho, xưởng có diện tích 8.280m2 nhiều khả năng bị hư hỏng hoàn toàn. Lượng lớn giấy, bìa cùng nhiều tài sản có giá trị khác bị thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 29/5, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại tầng 1 nhà kho chứa giấy phế liệu của Công ty Cổ phần giấy Minhan, thuộc Cụm công nghiệp Tân Quang, thôn Chí Trung, xã Như Quỳnh.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: TTXVN).

Khu vực xảy ra hỏa hoạn là công trình gồm một tầng hầm và hai tầng nổi, diện tích mỗi tầng khoảng 8.280m2. Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Như Quỳnh đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ triển khai phương án dập lửa.

Trước nguy cơ cháy lan, Công an tỉnh Hưng Yên huy động 10 xe chuyên dụng cùng 73 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng cũng đề nghị Công an thành phố Hà Nội chi viện 4 xe chữa cháy, một xe thang và 31 cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, ba xe téc của đội chữa cháy cơ sở khu đô thị Ecopark và hai xe chữa cháy của các khu công nghiệp Thăng Long II, Yên Mỹ cũng được huy động tham gia chữa cháy.

Các lực lượng triển khai nhiều mũi phun nước công suất lớn để làm mát, khống chế đám cháy và ngăn ngọn lửa lan sang các công trình lân cận. Do diện tích cháy rộng và bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Công an xã Như Quỳnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn hiện trường và tạo điều kiện cho các xe chữa cháy, xe tiếp nước hoạt động liên tục.

Theo lãnh đạo địa phương, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng 21h ngày 29/5, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, ghi nhận vào trưa 30/5 cho thấy khu vực tầng hầm của nhà kho vẫn còn xuất hiện các điểm cháy âm ỉ. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.