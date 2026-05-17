Cháy 3 xe đầu kéo container đậu trong bãi ở TPHCM

Sáng 17/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy 3 xe đầu kéo container đang đậu trong bãi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, lửa bùng lên từ một xe đầu kéo container đang đậu trong bãi trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu phố Tân Phú 1 (phường Tân Đông Hiệp).

Một số người tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Lửa cháy lớn, nhanh chóng lan qua 2 xe đầu kéo đang đậu ở hai bên.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) huy động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm 3 phần đầu kéo bị lửa thiêu rụi. Trong khi đó, các container được cảnh sát dập lửa kịp thời nên vẫn giữ được.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.