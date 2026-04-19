Cháy cửa hàng mua bán xe máy ở TPHCM
(Dân trí) - Căn nhà kinh doanh mua bán xe máy cũ tại khu phố Khánh Lộc, phường Tân Hiệp (TPHCM), bùng cháy lúc nửa đêm khiến nhiều xe máy hư hỏng, chủ tiệm bị thương.
Sáng 19/4, Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy cửa hàng mua bán xe máy ở phường Tân Hiệp.
Vụ cháy xảy ra khoảng 23h30 ngày 18/4 trên đường Trịnh Hoài Đức, khu phố Khánh Lộc (phường Tân Hiệp). Thời điểm này, bên trong tiệm có hai vợ chồng và hai con nhỏ đang ngủ; người vợ đang mang thai.
Phát hiện có cháy, người dân đã hô hoán, hỗ trợ người vợ cùng hai con thoát ra ngoài an toàn bằng lối sau nhà.
Riêng người chồng cố gắng tìm cách mở cửa cuốn của tiệm để di dời các xe máy, nhưng bất thành. Do bên trong tiệm có nhiều chất dễ cháy nên lửa cháy lan rất nhanh.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm người chồng bị bỏng phải đi bệnh viện điều trị, nhiều xe máy bị cháy, hư hỏng.
Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.