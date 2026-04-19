Cháy cửa hàng mua bán xe máy ở TPHCM

Sáng 19/4, Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy cửa hàng mua bán xe máy ở phường Tân Hiệp.

Nhiều xe máy trong cửa hàng bị hư hỏng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Vụ cháy xảy ra khoảng 23h30 ngày 18/4 trên đường Trịnh Hoài Đức, khu phố Khánh Lộc (phường Tân Hiệp). Thời điểm này, bên trong tiệm có hai vợ chồng và hai con nhỏ đang ngủ; người vợ đang mang thai.

Phát hiện có cháy, người dân đã hô hoán, hỗ trợ người vợ cùng hai con thoát ra ngoài an toàn bằng lối sau nhà.

Riêng người chồng cố gắng tìm cách mở cửa cuốn của tiệm để di dời các xe máy, nhưng bất thành. Do bên trong tiệm có nhiều chất dễ cháy nên lửa cháy lan rất nhanh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm người chồng bị bỏng phải đi bệnh viện điều trị, nhiều xe máy bị cháy, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.