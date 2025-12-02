Cầu Nhật Lệ 3 được đầu tư 1.300 tỷ đồng nguy cơ trượt mục tiêu về đích sớm

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu là công trình bắc qua sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị. Phía Tây cầu tiếp giáp quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Ninh, phía Đông nối với đường ven biển thuộc phường Đồng Hới.

Công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều dài hơn 2,8km, trong đó cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4m, mặt cầu rộng 23,5m. Dự án có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2022 đến 2026.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 (Ảnh: Tiến Thành).

Lãnh đạo Ban quản lý dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu cho biết, đơn vị đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình trong năm 2025, thay vì đến tháng 10/2026 như kế hoạch. Thế nhưng đến nay, dự án khó đạt mục tiêu về đích sớm do mặt bằng chưa hoàn thiện.

Thời gian qua, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã nỗ lực để sớm hoàn thành công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn, nhiều hạng mục vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, khu vực đường dẫn phía Đông cầu, thuộc phường Đồng Hới còn khoảng 2,6ha chưa thể hoàn tất hồ sơ để giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, phần diện tích cần giải phóng mặt bằng còn lại vẫn tồn tại những khó khăn liên quan đến việc người dân tranh chấp ranh giới, không đồng ý về nguồn gốc đất. Một số hộ dân yêu cầu đo đạc lại dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.

Đến nay nhà thầu đã hoàn thành việc lắp đặt vòm thép, cáp treo và lan can cầu Nhật Lệ 3 (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, cho biết diện tích giải phóng mặt bằng còn lại của tuyến đường dẫn cầu Nhật Lệ 3 liên quan đến 17 hộ dân, trong đó tái định cư 11 hộ, bồi thường bằng đất 6 hộ.

Theo ông Long, phường Đồng Hới đang nỗ lực vận động người dân, khẩn trương thực hiện các thủ tục nhằm giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại công trình cầu Nhật Lệ 3, đến nay nhà thầu đã hoàn thành phần hạ bộ cầu, lắp đặt vòm thép, cáp treo vòm thép và lan can. Công trình đang bước vào giai đoạn thi công mặt cầu, lề đi bộ, hệ thống điện chiếu sáng và đường dẫn.

Đại diện đơn vị thi công thông tin khối lượng thực hiện công trình đã đạt hơn 88%. Để hoàn thiện toàn tuyến, nhà thầu cần được bàn giao mặt bằng sạch cho đoạn đường dẫn lên cầu.