Cầu chậm tiến độ gần một thập kỷ, ban quản lý "xin" thêm một năm

Cầu Tam Giang bắc qua sông Trường Giang thuộc xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, có tổng vốn 150 tỷ đồng. Cầu được thiết kế với chiều dài hơn 210m, rộng 11m, gồm 4 trụ, 2 mố và đường dẫn 2 đầu cầu dài gần 470m.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành sau 15 tháng thi công, đưa vào sử dụng từ tháng 7/2018. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn chậm tiến độ, ngổn ngang nhiều hạng mục thi công dang dở.

Dự án cầu Tam Giang, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng đã chậm tiến độ 8 năm (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận, hạng mục cầu đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn thiếu hệ thống điện chiếu sáng, tuy nhiên, phần đường dẫn 2 đầu cầu vẫn còn ngổn ngang. Trong khi cầu mới chưa hoàn thành, hàng ngày người dân phải chấp nhận qua lại trên cây cầu cũ đã xuống cấp.

Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị thành phố chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Tam Giang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.

Phản hồi ý kiến người dân trên cổng góp ý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam cho biết, công trình cơ bản đã thi công hoàn thành hạng mục cầu, chỉ còn lại phần phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa C12.5 dày 7cm và lắp đặt điện chiếu sáng.

Hạng mục cầu đã cơ bản hoàn thành và còn thiếu hệ thống điện chiếu sáng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với hạng mục đường dẫn phía thị trấn Núi Thành (cũ) dài 100m đã thi công xử lý nền đất yếu, thoát nước dọc, cấp phối lớp một. Đoạn đường dẫn phía xã Tam Giang (cũ) dài 369m đã thi công xử lý nền đất yếu, cấp phối lớp 1 khoảng 140m đoạn đầu cầu.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam thừa nhận do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên quá trình thi công bị gián đoạn và kéo dài qua nhiều năm.

Đến ngày 31/7/2024, phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng đường dẫn phía xã Tam Giang (cũ) đã hoàn thành. Đến ngày 9/11/2024 phần lớn các hộ dân đã tháo dỡ và bàn giao mặt bằng sạch.

Hiện nay dự án còn vướng mặt bằng phạm vi tuyến mương phía đường dẫn thuộc thị trấn Núi Thành (cũ).

Dự án còn vướng mặt bằng đường dẫn khiến người dân chưa thể di chuyển lên được cầu Tam Giang (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam cũng cho rằng, do công trình tạm dừng thi công thời gian dài nên việc huy động lại máy móc, thiết bị của nhà thầu chưa đảm bảo theo yêu cầu tiến độ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam sẽ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phối hợp với UBND xã Núi Thành, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, giải phóng mặt bằng phạm vi còn lại của dự án trong tháng 11. Dự kiến thi công hoàn thành công trình trong quý I/2026.