Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang sẽ được nâng cấp lên 6-8 làn xe

Ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ, làm việc với tỉnh Bắc Ninh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh đối với các lĩnh vực của ngành.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn cho biết tỉnh Bắc Ninh sau khi sáp nhập đã được quy hoạch đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND Bắc Ninh).

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện tuần tự việc lập các quy hoạch được phê duyệt sẽ mất nhiều thời gian, làm chậm tiến độ hoàn thiện hệ thống khung quy hoạch, gây khó khăn cho công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với lĩnh vực giao thông, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn từ cầu Như Nguyệt đến nút giao với quốc lộ 31, có thiết kế các hầm chui dân sinh với khẩu độ rất nhỏ.

Với số lượng trên 300.000 công nhân, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường gom, các hầm chui dân sinh, cầu vượt dân sinh vào khung giờ cao điểm.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: UBND Bắc Ninh).

Ngoài ra, các tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 31 qua địa bàn tỉnh có địa hình khó khăn, nhiều đoạn mới đạt quy mô đường cấp IV miền núi không đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Tại buổi làm việc, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đã có những báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng quan tâm, sớm trình Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh rà soát và hoàn thiện các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Trong lĩnh vực giao thông, ông Tuấn mong muốn Bộ trưởng Xây dựng quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn tại dự án tuyến đường quốc lộ 1 Hà Nội - Lạng Sơn; đề nghị nhà đầu tư BOT làm việc với tỉnh, thực hiện ngay mở rộng tuyến đường này lên 6-8 làn xe.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: UBND Bắc Ninh).

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, tỉnh sẽ cố gắng nỗ lực hết mình với vai trò của địa phương, giải phóng mặt bằng toàn bộ phần đường gom để nhà đầu tư triển khai thực hiện.

Đồng thời, ông Tuấn đề xuất khi triển khai thực hiện mở rộng tuyến đường quốc lộ 1, sẽ thiết kế hầm chui có mặt cắt gấp đôi hầm chui hiện tại.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đồng thời đề nghị Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan phối hợp với tỉnh, nhà đầu tư làm đề xuất phương án đầu tư, phấn đấu khởi công vào ngày 19/12 hoặc trước Đại hội Đảng toàn quốc.

Về nội dung phát triển đô thị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng thống nhất với địa phương và sẽ báo cáo Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị.

Ông nhấn mạnh, để phấn đấu đạt tiêu chí đô thị I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Bắc Ninh cần nỗ lực, cố gắng rà soát và tập trung đầu tư vào từng tiêu chí.