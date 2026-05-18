Cảnh sát giải cứu bệnh nhân lén trèo lên nóc bệnh viện

Tối 18/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã giải cứu thành công một bệnh nhân tâm thần sau khi người này trèo lên nóc bệnh viện.

Lực lượng cảnh sát tiếp cận bệnh nhân tâm thần đang đứng trên nóc nhà (Ảnh: Trung Nguyễn).

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, PC07 Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của cán bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk về việc có một bệnh nhân nam đã lén trèo lên nóc nhà của khu điều trị, không chịu xuống, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (PC07) điều động 9 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường. Nhận thấy bệnh nhân không tỉnh táo, có nhiều biểu hiện bất thường và có thể tiếp tục leo sang các mái nhà liền kề, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng trèo lên nóc nhà với độ cao hơn 4m để tiếp cận.

Bệnh nhân sau đó được đưa xuống mặt đất an toàn (Ảnh: Trung Nguyễn).

Sau quá trình vận động, tiếp cận và khống chế, các chiến sĩ giữ chặt bệnh nhân và đưa xuống mặt đất an toàn bằng thang chuyên dụng.

Nam bệnh nhân được xác định là ông V.M.T. (58 tuổi, trú tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Ông T. nhập viện vào 5h30 cùng ngày, với chẩn đoán rối loạn tâm thần do sử dụng rượu.