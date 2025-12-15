Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển

Hai bên sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; trao đổi thông tin; phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ven biển và trên biển, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước.

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2025-2030 (Ảnh: Minh Hiếu).

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương ven biển phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình để triển khai các nội dung ngay sau khi ký kết.

Trung tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Minh Hiếu).

Trung tướng Bùi Quốc Oai tin tưởng, chương trình phối hợp sẽ đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Theo ông Anh, việc bảo vệ chủ quyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, không chủ quan, không bị động.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu các cấp, ngành chức năng và địa phương đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn với thực tiễn sản xuất, sinh hoạt của ngư dân; giúp ngư dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, tuân thủ nghiêm pháp luật trong khai thác thủy sản, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khi có tình huống phát sinh trên biển.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (Ảnh: Minh Hiếu).

Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến các chính sách an sinh xã hội, tạo “điểm tựa” để ngư dân yên tâm bám biển, gắn bó lâu dài với nghề.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trao 200 suất quà đến các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, giai đoạn 2023-2025, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức thăm hỏi, tặng 730 suất quà tới gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó tại các địa phương ven biển.

Nhiều đợt tuyên truyền pháp luật được tổ chức cho hơn 1.000 cán bộ, nhân dân, gần 2.500 tờ rơi, 1.000 sổ tay pháp luật được cấp phát, cùng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, áo phao, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành quy định khi hoạt động trên biển.