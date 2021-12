Nhật Bản hỗ trợ đào tạo cho Cảnh sát biển Việt Nam

Dân trí Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hợp tác với Cảnh sát biển Nhật Bản đã tổ chức lớp đào tạo trực tuyến cho Cảnh sát Biển Việt Nam trong 3 ngày từ 13-15/12.

Nhật Bản hỗ trợ đào tạo trực tuyến cho Cảnh sát biển Việt Nam (Ảnh: JICA).

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hôm nay cho biết, khóa đào tạo này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật phi dự án "Đào tạo tăng cường năng lực cho Cảnh sát biển Việt Nam", được tổ chức cho 10 học viên là cán bộ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Thông qua hình thức hội thảo trực tuyến tại văn phòng JICA Việt Nam tại Hà Nội, Cảnh sát biển Nhật Bản đã trình bày các bài giảng về "Pháp luật Quốc tế và Thực thi pháp luật trên biển", "Các kỹ thuật dự đoán và Xử lý vật trôi dạt trên biển" cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ thuật chế ngự tội phạm.

Biển Đông cũng là vùng biển phải chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, nên xác suất xảy ra sự cố trên biển là khá cao. Ngoài ra, cùng với sự tăng trưởng về giao lưu, giao thương của con người và hàng hóa, những năm gần đây, số lượng tội phạm hàng hải cũng gia tăng, vì vậy, tăng cường xử lý trấn áp các vụ việc vi phạm như buôn lậu, đánh bắt trộm, khủng bố đang trở thành một vấn đề vô cùng quan trọng.

Chương trình hợp tác kỹ thuật này cùng với dự án vốn vay "Tăng cường năng lực đảm bảo an ninh an toàn trên biển Việt Nam" với mục đích cung cấp tàu tuần tra biển, nâng cao năng lực cứu nạn cứu hộ và thực thi pháp luật trên biển nhanh chóng và phù hợp, đảm bảo tự do hàng hải và an ninh an toàn cho lãnh hải Việt Nam. Chương trình đóng góp vào mục tiêu SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững) số 14 và 16, và góp phần vào hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Minh Phương