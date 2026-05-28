Cảnh phá dỡ tại khu "đất vàng" sân Chi Lăng

Khu đất sân vận động Chi Lăng là ký ức khó quên của người hâm mộ đội bóng chủ nhà Quảng Nam - Đà Nẵng thời đỉnh cao đầu thập niên 1990. Khu đất rộng hơn 55.000m2 nằm giữa trung tâm phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bao quanh là 4 tuyến đường Lê Duẩn - Chi Lăng - Hùng Vương - Ngô Gia Tự.

Khu "đất vàng" này đã bỏ hoang nhiều năm do vướng mắc pháp lý liên quan vụ án Phạm Công Danh và Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh vào tháng 7/2014.

Ngày 6/5, khu đất được đưa ra đấu giá nhằm thi hành một phần bản án liên quan Phạm Công Danh và đồng phạm; tuy nhiên phiên đấu giá không thành công.

Bản án buộc ông Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng 2 công ty khác bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm. Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày qua nhà thầu đã bắt đầu phá dỡ một số hạng mục để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá tài sản. Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long thực hiện gói thầu đập phá, tháo dỡ và thanh lý tài sản tại sân vận động Chi Lăng với giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Khu vực quanh công trường được rào chắn bằng bạt và lưới thép nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Các lối ra vào đều được kiểm soát, hạn chế người dân tiếp cận.

Bên trong, xe cơ giới liên tục hoạt động, một phần khán đài sân Chi Lăng đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Những cấu kiện bằng sắt tại sân Chi Lăng được tháo dỡ.

Ở những khu vực vừa phá dỡ, xe cơ giới tiếp tục tách thép khỏi bê tông. Công nhân dùng máy cắt sắt, thu gom phế liệu và dọn dẹp.

Một người dân gần khu vực sân Chi Lăng cho biết trước kia vào dịp cuối tuần khu vực này đông nghịt người, tiếng hò reo vang cả khu phố. Giờ nhìn sân bị đập cũng tiếc, nhưng việc giải phóng mặt bằng để phục vụ thi hành án là cần thiết.

Những thiết bị điện được tháo dỡ để đưa ra khỏi công trình.

Một góc khán đài hoang hóa, bong tróc trước giờ phá dỡ. Khối tài sản sân vận động Chi Lăng gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất, được cơ quan chức năng định giá hơn 9.706 tỷ đồng.

Vị trí sân vận động Chi Lăng (Ảnh: Google Maps).