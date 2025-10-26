Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai trung tâm chiến lược phát triển logistics

Ngày 26/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp năm 2025. Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (mới) không còn là tỉnh có vị trí xa xôi của Tổ quốc, mà có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng.

Cà Mau là trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á và các tuyến hàng hải quốc tế. Đây cũng là tỉnh ven biển duy nhất Việt Nam có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển gần 310km và vùng biển rộng 120.000km2.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: CTV).

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh hội tụ nhiều lợi thế chiến lược như: Trung tâm thủy sản quốc gia, có khả năng vươn tầm quốc tế; trung tâm năng lượng tái tạo; hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên, thuận lợi cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Một trong những dự án đang được đầu tư cho phát triển các ngành dịch vụ logistics là cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai với khả năng tiếp nhận tàu lên tới 250.000 tấn.

Tham luận tại diễn đàn, bà Võ Thị Thu Hương, Phó giám đốc Liên đoàn thương mại và công nghiệp chi nhánh ĐBSCL (VCCI ĐBSCL), cho biết trong bối cảnh Việt Nam đang tái cấu trúc chuỗi logistics quốc gia hướng ra biển lớn, cảng Hòn Khoai được xem là dự án chiến lược ở cực Nam, góp phần cân bằng không gian phát triển và đảm bảo an ninh kinh tế - quốc phòng.

Theo bà Hương, khi hoàn thiện, Hòn Khoai sẽ là cảng nước sâu đầu tiên của ĐBSCL, tạo cửa ngõ xuất khẩu trực tiếp ra biển lớn, giảm tải cho hệ thống cảng ở TPHCM.

"Cảng Hòn Khoai là trung tâm tiếp chuyển, cung ứng các dịch vụ hàng hải, góp phần tạo nguồn thu lớn; tạo động lực thu hút FDI, mở ra cơ hội hình thành đầu tư tư nhân mới trong lĩnh vực nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng", bà Hương nêu tiềm năng.

Cũng theo Phó giám đốc VCCI ĐBSCL Võ Thị Thu Hương, hệ thống cao tốc nội vùng đang hoàn thiện khẩn trương, quyết liệt, sẽ giúp vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh sản xuất nông - thủy sản đến cảng Hòn Khoai rất thuận lợi.

Qua thống kê cho thấy, khoảng 90% hàng xuất khẩu của vùng ĐBSCL phải vận chuyển đường bộ lên TPHCM, kết hợp nhu cầu thị trường quốc tế gia tăng tích cực, sẽ làm tăng áp lực cụm cảng Đông Nam Bộ. Theo bà Hương, việc có cảng Hòn Khoai sẽ là một lựa chọn tốt cho tương lai.

Phối cảnh cảng Hòn Khoai (Ảnh tư liệu: H.H).

Bà Võ Thị Thu Hương kiến nghị, tỉnh cần quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực trong ngành logistics, bởi qua thống kê cho thấy ngành này thiếu cả số lượng và chất lượng.

Với tầm nhìn cảng Hòn Khoai đã được xác định là trung tâm chiến lược phát triển logistics, theo Phó giám đốc VCCI ĐSBCL, chuỗi logistics không chỉ bao gồm hệ thống cảng, dịch vụ vận tải và các hoạt động gần cảng, mà còn mạng lưới các trạm trung chuyển, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nội vùng ĐBSCL.

"Việc tối ưu hoàn toàn các dịch vụ vệ tinh này sẽ góp phần hiệu quả và tạo sức cạnh tranh cho một cảng xứng tầm Hòn Khoai", bà Hương nhấn mạnh.