Bộ Chính trị kết luận "bỏ hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập"

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 197 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thời gian tới.

Tại phiên họp ngày 3/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong quý IV/2025.

Trong đó, Bộ Chính trị lưu ý việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Phạm Thắng).

Việc này, theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, xuyên suốt, liên tục. Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh việc đánh giá, sử dụng cán bộ phải gắn với tiêu chí, sản phẩm cụ thể theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống".

Các cấp ủy, tổ chức đảng cũng phải thực hiện tốt nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; trọng tâm là việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ kịp thời kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy đối với một số cơ quan.

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao tổ chức đảng các doanh nghiệp Nhà nước (tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước…) về trực thuộc cấp ủy địa phương nơi đặt trụ sở. Nhiệm vụ này, theo yêu cầu, phải hoàn thành trong tháng 10.

Một nội dung khác được Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận là giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn cụ thể việc tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế) và thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chủ trương lớn của Đảng.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cũng phải tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với sắp xếp tổ chức hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức cơ sở đảng bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.