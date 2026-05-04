Cá "khủng" dạt vào biển Gia Lai là loài hiếm gặp, có thể lặn sâu 1.000m

Ngày 4/5, ông Vũ Long, chuyên gia Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES), cho biết loài cá được người dân ở thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, Gia Lai) phát hiện là cá voi mõm khoằm Cuvier, tên khoa học Ziphius cavirostris, một loài cá voi có răng.

Cá voi mõm khoằm Cuvier bị mắc cạn và chết tại vùng biển thôn Vĩnh Hội, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Văn Toàn).

Theo ông Long, cá voi mõm khoằm Cuvier là loài sống chủ yếu ở vùng biển sâu ngoài khơi, rất hiếm khi được quan sát trực tiếp. Đây cũng là một trong những loài thú có vú thuộc nhóm lặn sâu nhất thế giới, có khả năng lặn xuống hàng nghìn mét để kiếm ăn. Vì vậy, phần lớn ghi nhận về loài này trên thế giới không đến từ các quan sát ngoài khơi mà chủ yếu từ những trường hợp mắc cạn.

Ông Long cho rằng việc cá thể này mắc cạn ở vùng biển Gia Lai là ghi nhận quan trọng, nhất là trong bối cảnh loài này cùng một số loài cá voi sống ở vùng biển sâu từng được ghi nhận tại khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ, cũng như qua các hiện vật sọ và xương lưu giữ tại các lăng cá Ông ở Quảng Ngãi, Gia Lai và một số địa phương ven biển khác.

Cá voi mõm khoằm Cuvier, một loài có răng sống chủ yếu ở vùng biển sâu ngoài khơi rất hiếm gặp (Ảnh: Văn Toàn).

Theo chuyên gia, những trường hợp như vậy cần được ghi nhận đầy đủ, theo hướng khoa học nhằm góp phần hiểu rõ hơn về sự đa dạng của các loài thú biển tại Việt Nam.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến) phát hiện con cá lớn mắc cạn trong tình trạng suy yếu, trên lưng và vùng mắt có nhiều vết thương. Hàng chục người đã tập trung hỗ trợ, đưa cá trở lại biển. Tuy nhiên, sau một đêm nỗ lực cứu hộ, đến trưa 4/5, người dân phát hiện con cá đã chết cách bờ biển Vĩnh Hội khoảng vài trăm mét.

Qua ghi nhận, con cá có chiều dài khoảng 4m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn. Cá này được lực lượng chức năng đưa vào bờ để chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường và theo tập quán ngư dân vùng biển.