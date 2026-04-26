Đàn cá heo cả trăm con bơi lượn ở biển Quy Nhơn

Chiều 26/4, anh Phan Văn Bình (45 tuổi, phường Quy Nhơn, Gia Lai) cho biết sáng cùng ngày, trong lúc anh đưa khách đi câu, khi tàu di chuyển đến khu vực biển Hòn Khô (xã Nhơn Hải trước đây, nay là phường Quy Nhơn Đông) bất ngờ gặp đàn cá heo.

Du khách thích thú khi bắt gặp đàn cá heo hàng trăm con ở biển Quy Nhơn (Video: Phan Văn Bình).

Theo anh, đàn cá heo ước chừng cả trăm con, bơi theo từng nhóm, liên tục nhô lên rồi lặn xuống, tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Thời điểm này, trên tàu có hai du khách người Nhật Bản.

Chứng kiến đàn cá heo bơi lượn trên mặt biển, cả hai thích thú ghi lại những khoảnh khắc hiếm gặp.

Anh Bình cho biết thêm nhiều năm qua trong quá trình đưa khách đi câu cá trên biển, anh từng nhiều lần gặp cá heo nhưng chưa khi nào số lượng lớn như lần này.