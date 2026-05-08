Cá thể động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ lạc vào nhà dân

Ngày 8/5, UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an xã này và đơn vị kiểm lâm bàn giao một cá thể cu li nhỏ cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị).

Cá thể cu li nhỏ lạc vào nhà dân (Ảnh: Nam Nguyễn).

Trước đó, cá thể cu li nhỏ lạc vào nhà ông Trần Văn Duẩn, trú tại thôn Đông Tân, xã Tuyên Hóa. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Duẩn đã trình báo chính quyền địa phương.

UBND xã Tuyên Hóa phối hợp cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể cu li nhỏ từ ông Duẩn và bàn giao cho đơn vị chuyên môn chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về tự nhiên. Cá thể cu li nhỏ trọng lượng 0,3kg, khỏe mạnh, vận động bình thường.

Cu li tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể cu li nhỏ được bàn giao cho đơn vị bảo tồn chăm sóc (Ảnh: Nam Nguyễn).

Trước đó, tại tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng cũng tiếp nhận một cá thể cu li quý hiếm do người dân giao nộp. Cá thể cu li này được anh Ngân Văn Thuận (SN 1982, trú tại thôn Tân Phong, xã Thanh Phong) phát hiện khi di chuyển trên địa bàn xã Thanh Phong. Anh Thuận sau đó đã chủ động liên hệ và giao nộp cho công an.