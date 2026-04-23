Cà Mau: Tuyến đường ở xã Cái Nước tiếp tục bị sụt lún nghiêm trọng

Ngày 23/4, thông tin từ ngành chức năng xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho hay, tuyến đường kinh xáng Đông Hưng qua địa bàn vừa tiếp tục bị sụt lún nghiêm trọng.

Trước đó, khuya 22/4, tại phần đất của ông Nguyễn Văn Tăng (ấp Kinh Lớn) nằm trên tuyến đường kinh xáng Đông Hưng bất ngờ xảy ra sụt lún, sạt lở.

Qua khảo sát hiện trạng, tuyến đường bị sụt lún dài khoảng 61m, có nơi sâu 0,6m. Khu vực này có nguy cơ tiếp tục sụt lún sâu hơn sẽ khiến người dân đi lại khó khăn.

Theo Phòng Kinh tế xã Cái Nước, thời điểm xảy ra sụt lún vào lúc sáng sớm nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Ngành chức năng đã căng dây, lắp đặt biển báo tạm thời hạn chế lưu thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

“Nguyên nhân gây sụt lún, sạt lở chưa xác định được. Các bộ phận liên quan tiếp tục xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất”, theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Cái Nước.

Trước đó, ngày 9/4, tuyến đường kinh xáng Đông Hưng đã xảy ra sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại khu vực ấp Khánh Tư, với chiều dài khoảng 30m, sâu 0,5m-1,2m.

Tuyến đường này rộng 4,5m, dẫn về vùng đồng bào dân tộc ấp Khánh Tư, được đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024.

Cũng mới đây, một khu vực cạnh tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau qua địa bàn phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) xảy ra sạt lở dài gần 30m, sâu vào trong bờ hơn 12m, làm hư hại 6 căn nhà; ước thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng.