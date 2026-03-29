Di dời chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên” ở Cà Mau

Ngày 29/3, UBND tỉnh Cà Mau cho biết các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai việc di dời chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị “bỏ quên” nhiều năm về vị trí mới.

Chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" nhiều năm ở Cà Mau (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Chiếc máy bay này nằm ở phường An Xuyên, được di dời về trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau trên địa bàn phường Tân Thành, cách vị trí cũ khoảng 4km.

Việc di dời được thực hiện lúc 23h ngày 28/3. Lực lượng chức năng dùng xe cẩu khoảng 20 tấn để nhấc chiếc máy bay qua cổng cao hơn 5m (khu nhà ở cán bộ) rồi đưa lên xe chuyên dụng vận chuyển về nơi mới.

Lực lượng chức năng dùng cẩu có tải trọng lớn để di dời chiếc máy bay (Ảnh: CTV).

Đoàn xe đi qua các tuyến đường Nguyễn Trãi, Phan Ngọc Hiển, Lý Thường Kiệt và đến đường 3/2 (trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau).

Thông tin với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trước mắt chiếc máy bay được đưa về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để bảo quản, xác định nguồn gốc. Sau đó, tỉnh sẽ có phương án để sử dụng hợp lý hiện vật này.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, chiếc máy bay MiG-21 là hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu gắn với quá trình chiến đấu và trưởng thành của Không quân nhân dân Việt Nam.

Chiếc máy bay được di dời trong đêm để đảm bảo an toàn về giao thông (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, chiếc máy bay MiG-21 dài hơn 10m, cao khoảng 4m, sải cánh 6-7m, hiện nằm phía sau khu tập thể cán bộ tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Hiện vật này nằm trên một bãi đất có nhiều cây cỏ mọc um tùm. Phần bánh máy bay lún sâu xuống đất, cho thấy hiện vật đã yên vị tại đây từ rất lâu, gần như bị lãng quên từ nhiều năm qua.

Qua xác minh bước đầu, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cho biết năm 1985, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 chuyển 3 chiếc máy bay về trưng bày, triển lãm tại tỉnh.

Sau khi trưng bày, Quân khu 9 đã chuyển về 2 chiếc, còn một chiếc (được xác định là MiG-21) để lại cho tỉnh. Sau đó, tỉnh chuyển về khu Cao Thắng (nay là khu nhà tập thể cán bộ) để tiếp tục trưng bày.

Phần buồng lái máy bay bị hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trong suốt thời gian qua, do không có cơ quan quản lý, bảo vệ và bảo quản thường xuyên nên thân máy bay bong tróc sơn, một số bộ phận xuống cấp, hư hỏng, thất lạc.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, qua khảo sát hiện trạng máy bay cho thấy bộ khung còn tương đối nguyên vẹn; một số vị trí ở cánh, phần đầu, đuôi máy bay bị ăn mòn và biến dạng. Nhà chức trách cho rằng máy bay có thể vệ sinh và sửa chữa nhỏ để phục vụ trưng bày, tuyên truyền, giáo dục truyền thống,…