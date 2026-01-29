Bức thư “con mệt mỏi lắm” cùng đôi dép bỏ lại trên cầu chỉ là một trò đùa

Ngày 29/1, thông tin từ Công an xã Anh Sơn (Nghệ An), đơn vị đã làm rõ vụ việc liên quan thông tin một học sinh 15 tuổi nhảy cầu tự tử được lan truyền trên mạng xã hội.

Khoảng hơn 12h cùng ngày, một tài khoản Facebook đã phát trực tiếp hiện trường nghi có người nhảy cầu Treo (thuộc địa phận xã Anh Sơn) tự tử. Tài khoản này cũng ghi lại hình ảnh lá thư cùng đôi dép và khăn quàng đỏ.

Lá thư cùng đôi dép và khăn quàng được nhóm nam sinh lớp 8 để lại trên cầu, dàn dựng như hiện trường một vụ tự tử (Ảnh: T. Trà).

Theo nội dung trong lá thư, một học sinh 15 tuổi “tố” mẹ bắt làm việc nặng không cho nghỉ, bố ép học đến 23h, bố mẹ nuông chiều em hơn nên “con mệt mỏi lắm rồi”, “con ghét bố mẹ”.

Trong thư có ghi 2 số điện thoại nhờ báo bố mẹ kèm lời xin lỗi khiến nhiều người tin đây là hiện trường một vụ tự tử. Sự việc bị đẩy đi xa hơn khi có người phát thông tin đã chứng kiến học sinh nhảy cầu nhưng không kịp quay đầu xe để ứng cứu.

Thông tin vụ việc kèm nội dung bức thư để lại trên cầu khiến người dân xôn xao. Công an xã Anh Sơn đã xác minh và bất ngờ về chân tướng sự việc.

“Đây chỉ là trò đùa của 3 nam sinh lớp 8 trên địa bàn”, nguồn tin cho hay.

Theo kết quả xác minh của công an, sáng cùng ngày, P.T.H., N.H.M. và V.V.S. (Trường THCS Thạch - Thị, xã Anh Sơn) rủ nhau dàn dựng một vụ nhảy cầu tự tử làm trò đùa. Các nội dung trong thư do nhóm học sinh này tự nghĩ ra.

Đến 12h30 cùng ngày, 3 nam sinh kể trên đã đưa bức thư cùng đôi dép và chiếc khăn quàng đỏ ra đặt trên cầu Treo rồi đi về nhà.

Công an xã Anh Sơn đã mời 3 nam sinh cùng bố mẹ và đại diện nhà trường đến làm việc. Công an phân tích để P.T.H., N.H.M, V.V.S. nhận thức được tác hại của trò đùa dại dột trên; đồng thời giao nhà trường, phụ huynh giáo dục, răn đe các em.