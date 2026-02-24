Bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá, xây nhà sống trong cảnh “3 không”

Sau nhiều năm tích góp, anh Bùi Đình Dũng mua được lô đất có nguồn gốc đấu giá tại khu quy hoạch xóm Trung Thành, Trung Mỹ, xã Hưng Đông, thành phố Vinh cũ, nay là phường Vinh Hưng, Nghệ An.

Tháng 12/2025, căn nhà của gia đình anh Dũng hoàn thiện. Đây là năm đầu tiên gia đình 3 thế hệ của anh đón Tết trong căn nhà mới, thế nhưng niềm vui lại chẳng trọn vẹn.

Ông Hậu ngán ngẩm cảnh chi hàng tỷ đồng mua đất quy hoạch, xây nhà nhưng phải kéo điện hàng xóm dùng nhờ (Ảnh: Hoàng Lam).

“Mua đất quy hoạch, xây nhà, tổng giá trị 4,5 tỷ đồng nhưng không khác nào sống giữa ốc đảo khi không có điện, nước, không có mạng viễn thông”, ông Bùi Đình Hậu, bố anh Dũng ngán ngẩm nói.

Trong quá trình xây dựng nhà, anh Dũng hoàn thiện hồ sơ gửi điện lực và nhà máy nước nhưng câu trả lời nhận được là chưa đủ điều kiện lắp đặt do phía chủ đầu tư dự án khu quy hoạch chưa bàn giao hạ tầng.

Đường dây điện trung thế chạy trước nhà khoảng hơn 200m, ngay phía sau nhà là trạm hạ thế, vậy nhưng anh Dũng phải đi xin đấu nối vào đường dây của cơ sở chăn nuôi gần đó để có điện sử dụng. Gia đình anh khoan giếng nhưng cũng chỉ dám sử dụng tắm rửa, còn nước uống, nấu cơm... phải dùng nhờ hàng xóm.

Tình cảnh của gia đình ông Văn Anh Hùng cũng không khá hơn khi vào ở được gần 3 tháng nhưng vẫn chưa có điện, nước sử dụng. Gia đình ông Hùng phải kéo dây điện từ một hộ dân ở khu dân cư phía sau sang sử dụng. Đường điện dùng chung nên nếu cắm cơm khỏi bật bếp từ, cắm ấm siêu tốc phải tắt bình nóng lạnh.

Vì chưa được đấu nối nước sạch, ông Hùng phải thuê thợ đến khoan giếng nhưng vừa dùng vừa lo khi nước bị nhiễm mặn. “Chúng tôi mua đất có nguồn gốc đấu giá, cứ ngỡ hạ tầng phải được chủ đầu tư hoàn thiện rồi chứ, ai ngờ đâu lại rơi vào tình cảnh như thế này?”, ông Hùng nói.

Các hộ dân xây dựng nhà gần trạm hạ thế nhưng chưa được đấu nối để sử dụng điện do hạ tầng chưa hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Hùng, người dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng đến thời điểm này các kiến nghị chính đáng của họ vẫn chưa được giải quyết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư xóm Trung Thành, Trung Mỹ xã Hưng Đông cũ gồm 45 lô đất.

Phía tây khu quy hoạch đã hoàn thiện hạ tầng, cấp điện, nước cho người dân sử dụng. Trong khi đó, chỉ cách một con đường nhưng các hộ dân cư phía đông khu quy hoạch đang phải sống trong cảnh không điện, không nước, không mạng viễn thông.

Theo ông Hoàng Minh Thi, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Vinh Hưng, dự án đầu tư hạ tầng khu quy hoạch có tổng vốn gần 15 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2023, do UBND xã Hưng Đông làm chủ đầu tư. Đến giữa năm 2025, đơn vị thi công đã hoàn thành gần 70% khối lượng công việc.

Tháng 6/2025, đơn vị thi công xin chấm dứt thực hiện dự án do trượt giá, năng lực thi công không đảm bảo để tiếp tục triển khai. UBND xã Hưng Đông thời điểm đó cũng đã có báo cáo UBND thành phố Vinh (cũ) và đề nghị thanh lý hợp đồng đối với đơn vị thi công.

Khi thực hiện chính quyền 2 cấp, chủ đầu tư dự án được chuyển giao cho UBND phường Vinh Hưng. Hiện UBND phường đã giao Ban quản lý dự án của phường hoàn thiện hồ sơ để chấm dứt, quyết toán công trình cũ, hình thành công trình mới.

“Khi quyết toán công trình cũ, hình thành công trình mới, chủ đầu tư sẽ thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án theo khung giá mới, tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị thi công, hoàn thiện hạ tầng để đảm bảo cho việc đấu nối điện, nước cho các hộ dân”, ông Thi thông tin.