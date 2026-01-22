Bộ đội trinh sát cơ giới học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Sơn La hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh và cơ động thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao.

Trung úy Hà Văn Nguyên, quyền Chính trị viên Đại đội Trinh sát cơ giới, cho biết: Chi ủy đưa nội dung học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết lãnh đạo, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác. Đơn vị đã triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên, gắn chức trách, nhiệm vụ giáo dục với quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Thường xuyên nắm chắc chất lượng chính trị của các đối tượng huấn luyện, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Nhờ đó, việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, mỗi cán bộ, đảng viên luôn phát huy tính tiên phong, tích cực tự học, tự rèn, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một trong những điểm nhấn trong học và làm theo Bác ở Đại đội Trinh sát cơ giới là phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mô hình “Bám điểm giỏi, nâng điểm khá, xóa điểm yếu” được Đại đội xây dựng đã phát huy những cán bộ tiêu biểu của đơn vị trong công tác huấn luyện, đồng thời, nhận diện và khắc phục những điểm yếu còn tồn tại trong đội ngũ chiến sĩ. Cùng với đó, việc nêu gương trong từng lời nói, hành động, truyền thụ kinh nghiệm, cùng nhau tiến bộ đã giúp đội ngũ cán bộ đơn vị trở thành hạt nhân đoàn kết, đưa đơn vị quản lý hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới thực hành nội dung huấn luyện.

Thượng úy Hoàng Anh Tú, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới, chia sẻ: Triển khai việc học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ hằng ngày, cấp trên làm gương, mẫu mực, cấp dưới tích cực làm theo, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, đó cũng chính là yếu tố giúp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, huấn luyện giỏi và sẵn sàng chiến đấu cao. Thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ đang tập trung các phương án sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham quan một buổi huấn luyện của Trung đội Trinh sát cơ giới 2, Đại đội Trinh sát cơ giới, chúng tôi được chứng kiến những màn thể hiện võ thuật điêu luyện, cùng kỹ năng vượt vật cản của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Chia sẻ về nội dung huấn luyện, Thượng úy Hán Ngọc Nam, Trung đội trưởng Trung đội Trinh sát cơ giới 2, Đại đội Trinh sát cơ giới, cho biết: Mỗi nội dung huấn luyện đều gắn với giáo dục chính trị, xây dựng động cơ đúng đắn, giúp bộ đội nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm của người lính trinh sát. Các khoa mục đều được tổ chức luyện tập từ đơn giản đến phức tạp, từ cá nhân đến hiệp đồng tiểu đội. Chúng tôi yêu cầu chiến sĩ tăng cường luyện tập, nắm chắc từng động tác, từng tình huống.

Ngay sau nội dung huấn luyện võ thuật, Trung đội Trinh sát cơ giới 2 lại tiếp tục với bài tập có độ khó cao hơn khi huấn luyện nội dung kỹ thuật vận động trong địa hình khó khăn. Bộ đội trinh sát nhanh chóng triển khai đội hình trèo lên tường đá cao, đu dây thả người; với nền tảng thể lực tốt, kỹ chiến thuật thuần thục, cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị hăng hái, tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt yêu cầu đề ra, đảm bảo khi vào thực tế tác chiến, hoàn thành nhiệm vụ nhanh, chính xác, an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đa dạng các chủng loại vật nuôi, cây trồng. Quan tâm chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, vệ sinh phòng dịch, tích cực củng cố, làm mới khuôn viên, nơi làm việc, sinh hoạt, xây dựng môi trường văn hóa, chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” được đơn vị tổ chức thực hiện chặt chẽ. Thường xuyên làm tốt quy định phòng, chống cháy, nổ phòng gian, bảo mật, đơn vị an toàn tuyệt đối; các xe thiết giáp với hệ số kỹ thuật luôn được bảo đảm tốt nhất, có thể cơ động được ngay khi có tình huống xảy ra.

Với nhiều nỗ lực, cố gắng, năm 2025, Đại đội Trinh sát cơ giới được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là động lực để đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lực lượng cơ động xử lý chính xác, linh hoạt các tình huống thực tiễn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.