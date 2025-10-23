Trung tá Trịnh Xuân Minh - Tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Đến thăm Lữ đoàn Tác chiến điện tử 96, Cục Tác chiến điện tử vào một ngày cuối tuần, tôi bắt gặp hình ảnh một sĩ quan trẻ đang cặm cụi bên hệ thống máy đo đạc, thí nghiệm. Hỏi ra thì được biết, đó là Trung tá Trịnh Xuân Minh, Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật của Lữ đoàn - tấm gương điển hình tiêu biểu mà anh em chiến sĩ hay gọi vui là “Đồng chí sáng kiến”.

Trung tá Trịnh Xuân Minh kiểm tra thiết bị đo đạc.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, năm 2012, Trung tá Trịnh Xuân Minh nhận công tác tại Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 87, Cục Tác chiến điện tử với nhiệm vụ Trợ lý Kỹ thuật.

Đồng chí chia sẻ: Khi mới nhận nhiệm vụ ở một đơn vị sẵn sàng chiến đấu, làm việc trực tiếp với nhiều loại khí tài, máy móc rất hiện đại, tôi khá lo lắng, nhưng luôn tự nhủ phải luôn cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, trong quá trình làm việc, ngoài những tài liệu đã có, tôi phải tìm hiểu, nghiên cứu, tìm tòi những tài liệu liên quan, tự học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng làm chủ thiết bị. Nhiều khi giờ nghỉ, ngày nghỉ là khoảng thời gian quý báu để tôi có thêm thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và bổ túc thêm những kiến thức còn khuyết thiếu”.

Với nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác, Trịnh Xuân Minh được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều nhiệm vụ lớn hơn, từ Phó Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, rồi Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Lữ đoàn Tác chiến điện tử 96, Cục Tác chiến điện tử. Đồng chí cũng là một Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ xuất sắc của Đảng bộ Lữ đoàn.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, đồng chí luôn gương mẫu trong thực hiện và tổ chức kiểm tra đôn đốc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Trung tá Trịnh Xuân Minh luôn nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, khiêm tốn, chịu khó học hỏi nâng cao kiến thức về quốc phòng, an ninh, có phương pháp lãnh đạo phù hợp, sâu sát, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ.

Trong sinh hoạt Đảng, đồng chí chủ động nắm bắt, giải quyết những vấn đề về tư tưởng, nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tốt tinh thần dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình vì lợi ích của tập thể, từ đó tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ.

Trên cương vị là Đảng ủy viên Lữ đoàn 96, đồng chí tích cực trong công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, luôn có những phát minh, sáng tạo trong quá trình công tác tại đơn vị. Đồng chí còn thường xuyên bám sát, nắm chắc về tình trạng vũ khí trang bị kỹ thuật, tham mưu, đề xuất ra chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật cho các các cơ quan, đơn vị cấp dưới để thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh và chỉ thị của của người chỉ huy; chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật trong toàn đơn vị.

Theo Trung tá Trịnh Xuân Minh, học và làm theo Bác là động lực để mỗi quân nhân tự soi rọi lại bản thân, tích cực tự tu dưỡng, rèn luyện trong học tập, công tác; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận khó khăn, gian khổ, xây dựng mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. “Mình là cán bộ phải gương mẫu, đi đầu, muốn triển khai cho cơ quan, triển khai cho đơn vị thì trước nhất mình phải thực hiện tốt. Tôi luôn cố gắng tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, học ở cấp trên, học ở đồng chí, đồng đội, tìm hiểu qua sách báo… để củng cố, nâng cao kiến thức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ” - Trung tá Trịnh Xuân Minh cho biết thêm.

Đại tá Bùi Tiến Đăng, Đảng ủy viên Cục Tác chiến điện tử, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn TCĐT 96 cho biết: Trung tá Trịnh Xuân Minh là một cán bộ sĩ quan trẻ đầy nhiệt huyết, năng nổ, tận tâm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng chí luôn chủ động và làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn TCĐT 96 ban hành và triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp trên; nắm chắc nội dung công tác Hậu cần - Kỹ thuật đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng chí được cấp ủy, chỉ huy ghi nhận, đánh giá cao, được tập thể quý trọng, yêu mến, là tấm gương điển hình tiêu biểu cho đồng chí, đồng đội, nhất là các quân nhân trẻ noi gương.

Với những nỗ lực trong công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, từ năm 2020 đến nay, Trung tá Trịnh Xuân Minh liên tục được Thủ trưởng các cấp đánh giá cán bộ hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 03 năm liền (2021, 2022, 2023), Chiến sỹ thi đua toàn quân (2024), đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ Tổng Tham mưu” năm 2022 và nhiều giấy khen khác.

Đặc biệt, đồng chí được Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2025.

Thanh Vương