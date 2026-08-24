Bộ đội Biên phòng Hải Phòng xuyên đêm hỗ trợ dân chống bão số 4

Trước ảnh hưởng của bão số 4, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng duy trì 100% quân số trực, triển khai lực lượng và phương tiện bám sát các địa bàn trọng điểm, xung yếu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố bố trí 7 tàu, 36 xuồng và 22 xe ô tô thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Sáng 24/8, mưa ở khu vực Hải Phòng nhiều nơi đã tạnh, nhưng nước ở nhiều tuyến phố vẫn chưa rút hết (Ảnh: Tuấn Linh).

Đơn vị duy trì một trung đội cơ động. Tại các đồn Biên phòng, mỗi đơn vị duy trì một tiểu đội cơ động, được trang bị đầy đủ vật chất, phương tiện và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Ngoài ra, 15 tổ công tác với 46 cán bộ được cử xuống các đơn vị cơ sở. Các tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra những khu vực trọng điểm, xung yếu và hỗ trợ triển khai biện pháp ứng phó bão.

Tại các khu neo đậu tàu thuyền, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn ngư dân sắp xếp, chằng buộc phương tiện chắc chắn.

Lực lượng chức năng yêu cầu ngư dân chủ động hạn chế nguy cơ tàu thuyền va đập, hư hỏng hoặc chìm khi sóng to, gió lớn.

Các đơn vị cũng bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra khu vực neo đậu để ngư dân yên tâm lên bờ tránh trú. Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, giám sát, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản, ngư cụ trên các phương tiện.

Tại các trạm kiểm soát Biên phòng, chế độ trực ban, trực canh được duy trì nghiêm. Lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt người, phương tiện và thực hiện nghiêm lệnh cấm biển.

Các đơn vị không để phương tiện tự ý xuất bến khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Do ảnh hưởng của bão số 4, Hải Phòng xuất hiện mưa to, gió lớn, một số khu vực dân cư trũng thấp ven biển bị ngập cục bộ.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng thành phố cử lực lượng bám địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra những khu vực có nguy cơ mất an toàn và hỗ trợ người dân ứng phó với mưa bão.

Lúc 22h30 ngày 23/8, một số khu vực ở Cát Bà, đặc khu Cát Hải xảy ra ngập úng. Đồn Biên phòng Cát Bà nhanh chóng triển khai cán bộ, chiến sĩ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng Biên phòng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên vị trí cao ráo, an toàn. Trong đêm, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục kiểm tra các vị trí xung yếu và khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi khu vực bị ngập (Ảnh: Nguyễn Khánh).

Các lực lượng đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh và sẵn sàng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Hiện các đơn vị Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 4, duy trì lực lượng, phương tiện thường trực tại các địa bàn trọng điểm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống, hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn tại khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng của thành phố.