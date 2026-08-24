Bão số 4 gần như đứng yên, miền Bắc giảm dần mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 24/8, tâm bão số 4 nằm trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140km về phía Đông Đông Nam và cách TP Hải Phòng khoảng 145km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Bão di chuyển rất chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3km/h. Đáng chú ý, trong 3-6 giờ trước đó, bão gần như ít di chuyển.

Đến 4h ngày 25/8, bão số 4 trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Lúc này, bão di chuyển theo hướng Đông Nam sau chuyển hướng Đông với tốc độ khoảng 3km/h.

Đến rạng sáng hôm sau, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240km về phía Đông Bắc với cường độ cấp 8, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 3-5km/h.

Trong khoảng 72-96 giờ tiếp theo, bão được dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Lực lượng chức năng di chuyển trẻ em, người già ở vùng ngập lụt tại Lạng Sơn đến nơi an toàn (Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Do ảnh hưởng của bão, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió cấp 6, giật cấp 9; Móng Cái gió cấp 7, giật cấp 9; Uông Bí gió cấp 6, giật cấp 7.

Tại Phù Liễn (Hải Phòng), gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu cùng vùng biển ven bờ Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục chịu tác động của bão.

Khu vực này có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển.

Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển cũng có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng, gió có thể mạnh cấp 6, giật cấp 8, tiềm ẩn nguy cơ tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

Mưa lớn cũng tiếp tục là mối nguy đáng chú ý.

Từ 19h ngày 21/8 đến 4h ngày 24/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 100-200mm.

Riêng Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng có mưa to đến rất to, phổ biến 180-380mm, cục bộ trên 400mm.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Hồng Hà (Quảng Ninh) 547mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 520mm và Cát Bà (Hải Phòng) 413mm.

Trong sáng sớm và ngày 24/8, Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo tiếp tục có mưa 20-50mm, cục bộ trên 120mm.

Riêng Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ trên 200mm.

Từ đêm 24/8 đến sáng 25/8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa 20-50mm, cục bộ trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.