Bộ Công an sẽ đặt hàng các nhà khoa học để chuyển đổi số hiệu quả

Chiều 16/1, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06/CP và công nghiệp an ninh.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy công nghiệp an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 57, 158 Bộ Công an, cho biết, thời gian qua Bộ đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đồng thời, Bộ Công an thúc đẩy mạnh mẽ nhiệm vụ xây dựng công nghiệp an ninh trong thời kỳ mới, đạt những kết quả tích cực và mang tầm chiến lược.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Nam Hiếu).

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho biết Bộ đã thể chế nhiều nội dung trong Kết luận 158 và tham mưu ban hành các văn bản pháp lý quan trọng như: Luật Bảo vệ dữ liệu quốc gia, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2025, Luật An ninh mạng 2025;...

Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhìn nhận vẫn còn một số người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mới trong phát triển công nghiệp an ninh theo Kết luận 158.

Theo Thượng tướng, dữ liệu đã được tạo lập, chia sẻ nhưng về cơ bản vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ, thiếu liên thông giữa các cơ sở dữ liệu, chưa phát huy hết hiệu quả chia sẻ dữ liệu phục vụ thủ tục hành chính, chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, hạ tầng mạng, máy tính trong toàn ngành công an chưa đồng bộ, tính tự chủ thấp, chưa có nền tảng quản lý tập trung thông minh để liên kết, kết nối các hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành.

Vận hành chính thức Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 từ tháng 6/2026

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho rằng năm 2025 việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của lực lượng công an tiếp tục duy trì nhịp độ, tiến độ công tác như những năm trước đây và có một số điểm sáng nổi bật.

Theo Bộ trưởng, lực lượng công an đã hoàn thành hai trung tâm dữ liệu quốc gia đúng tiến độ; làm tốt vai trò tham mưu, đôn đốc hình thành 46 cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng kết nối, 8 cơ sở dữ liệu đã hoàn tất kết nối liên thông đồng bộ với trung tâm dữ liệu quốc gia và bước đầu đi vào cắt giảm thủ tục hành chính.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Nam Hiếu).

Ngoài ra Bộ đã xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng pháp lý thực hiện Nghị quyết 57, triển khai tích cực, hiệu quả nhiều quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ trưởng nêu rõ yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời đòi hỏi cao hơn, chặt chẽ hơn về an ninh mạng và an ninh dữ liệu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh lực lượng công an tiếp tục duy trì vai trò tham mưu, đôn đốc triển khai Đề án 06, nhất là việc đôn đốc, hướng dẫn cắt giảm thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu, góp phần giảm thiểu tình trạng địa phương hóa thủ tục hành chính.

VNeID tiếp tục có một số tiện ích mới, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, chuyển đổi số trong nội bộ ngành Công an, chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử đã có những thay đổi mang tính đột phá.

Phát biểu kết luận hội nghị, đối với nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh có 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phải xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ ở cơ sở, từ đó tham mưu, đề xuất và đặt hàng các nhà khoa học cũng như phát triển mạnh để từ ứng dụng tiến tới phát triển phục vụ cho hoạt động dân sinh, phục vụ cho chiến đấu.

Bộ trưởng yêu cầu triển khai cao độ công tác, bảo đảm năm 2026 giải quyết dứt điểm 6 điểm nghẽn về chuyển đổi số trong nội bộ ngành Công an. “Tất cả các điểm nghẽn này đều phải được giải quyết”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Nam Hiếu).

Theo Bộ trưởng, dự kiến trong tháng 6 sẽ vận hành chính thức Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và bắt tay triển khai các thủ tục pháp lý để xây dựng Trung tâm dữ liệu số 2, số 3; phấn đấu làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.

Bộ trưởng yêu cầu tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu với kết quả cụ thể đo đếm được; đưa Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành một cửa duy nhất để thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng yêu cầu hết năm 2026 phải hoàn thành xây dựng toàn bộ cơ sở dữ liệu của ngành Công an; qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý cư trú, lý lịch tư pháp, sát hạch cấp phép lái xe và các nhiệm vụ khác của ngành.