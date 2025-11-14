Bộ Công an: Không còn hình ảnh người dân xếp hàng dài làm hộ chiếu

Sáng 14/11, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an) tổ chức buổi đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Buổi đối thoại đã giải đáp những thắc mắc, vướng mắc, kiến nghị về các thủ tục, quy định đang áp dụng cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong tiếp xúc, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ từ phía các cơ quan, tổ chức và người dân.

Thành phần tham dự có đại diện Đại sứ quán một số nước.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hải Nam).

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục A08, cho biết đến năm nay, Cục A08 đã giải quyết, cấp hộ chiếu trực tuyến cho người dân Việt Nam, với tỉ lệ đạt 98%.

Điều này, theo ông, đã giúp giảm thiểu tối đa việc đi lại của người dân, đặc biệt là việc phải xếp hàng để xin cấp hộ chiếu như trước đây.

"Những năm trước đây, chúng ta thấy những cảnh người dân xếp hàng dài ở các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Nhưng đến năm 2025, việc này đã chấm dứt hoàn toàn", Phó cục trưởng A08 chia sẻ.

Thiếu tướng Tuấn cho rằng, đây là minh chứng trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục A08 cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng trong quá trình triển khai vẫn phát sinh vướng mắc, sai sót khi nâng cấp phần mềm, chuyển đổi số...

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục A08 (Ảnh: Hải Nam).

Do đó, Cục A08 tổ chức buổi đối thoại để được lắng nghe ý kiến, góp ý của người dân, doanh nghiệp, cơ quan ban ngành liên quan để Cục hoàn thiện hơn về công nghệ, thủ tục, cũng như thái độ của cán bộ chiến sĩ.

Trong hơn 2 tiếng đối thoại, đại diện các phòng, ban chuyên môn Cục A08 đã giải đáp nhiều câu hỏi, khúc mắc, từ đó ghi nhận, tiếp thu để nghiên cứu, xử lý.

"Các ý kiến sẽ được tiếp nhận phân loại, xử lý kịp thời và đề xuất các biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách hành chính, thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân", Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn nhấn mạnh trước khi kết thúc buổi đối thoại.