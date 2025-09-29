“Bỏ bằng tốt nghiệp THCS, giao hiệu trưởng xác nhận học bạ là hợp lý”

Quan điểm trên được đưa ra tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 29/9, khi cho ý kiến về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Đề cập đến Luật Giáo dục, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cho rằng những nội dung liên quan đến thi và cấp bằng THPT là vấn đề rất khó nên cần phân tích, đánh giá, làm rõ những ưu, nhược điểm của từng phương án để đại biểu có căn cứ quyết định.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Ảnh: Hồng Phong).

“Điều quan trọng là yêu cầu và mục tiêu chúng ta đặt ra, phải nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục. Nếu bỏ đánh giá hoặc bỏ khâu tốt nghiệp mà vẫn đảm bảo được hiệu quả đầu ra và chất lượng, lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc”, ông Lâm nêu quan điểm.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) cũng thể hiện quan điểm cho rằng việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS và giao hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ để hoàn thành cấp học này là hợp lý.

“Bằng tốt nghiệp THCS chủ yếu xác nhận học sinh đã hoàn thành chương trình 9 năm của giáo dục bắt buộc, việc này đã được xác nhận qua học bạ nên cấp bằng riêng không thực sự cần thiết”, ông Huy nói.

Theo ông, việc xét công nhận tốt nghiệp hay cấp bằng gây thêm thủ tục hành chính, trong khi mục tiêu phổ cập 100% đã đạt được.

“Việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS sẽ tránh được tâm lý coi việc học lớp 9 là đã có bằng, từ đó dẫn tới việc dừng học sớm. Nếu chỉ ghi nhận hoàn thành cấp học, học sinh sẽ có xu hướng học tiếp THPT hoặc học nghề”, theo quan điểm của ông Huy.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy (Ảnh: Hồng Phong).

Vị đại biểu đề nghị bổ sung quy định về xây dựng hệ thống xác nhận hoàn thành chương trình phổ cập THCS bằng giấy chứng nhận hoặc dữ liệu điện tử để thay thế.

Nêu quan điểm về thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT, ông Huy đề nghị vẫn tổ chức thi. Theo ông, việc tổ chức kỳ thi không chỉ để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, mà quan trọng, sẽ tạo nên một chuẩn đo lường khách quan hơn.

Vị đại biểu tỉnh Hưng Yên góp ý nên cải tiến để kỳ thi gọn nhẹ mà vẫn đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh.

Một nội dung quan trọng khác, dự thảo Luật quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Quy định này được nhiều đại biểu đồng tình.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Thành phố Huế), đây là giải pháp tốt để đảm bảo công bằng và phù hợp thực tiễn của Việt Nam. Bà đề xuất thêm vào dự thảo luật nội dung “khuyến khích các địa phương biên soạn bổ sung hoặc thích nghi nội dung địa phương phục vụ đặc thù vùng miền sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (Ảnh: Hồng Phong).

Cũng ủng hộ quy định này, song đại biểu tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị quy định rõ cơ chế thẩm định độc lập, minh bạch và chế tài chống tiêu cực cũng như trình miễn phí sách giáo khoa (nếu có) và nguồn ngân sách thực hiện.

“Đối với tài liệu địa phương, cần có quy định rõ trình tự thẩm định, công khai hồ sơ thẩm định và trách nhiệm pháp lý của hội đồng thẩm định cấp tỉnh”, nữ đại biểu nêu quan điểm.