Bình khí phát nổ, người vận chuyển tử vong tại chỗ

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chiều 9/4, trên địa bàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, ông H.Đ.N. (SN 1965, trú phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) vận chuyển bình khí từ trên xe xuống xưởng cơ khí.

Bất ngờ bình khí phát nổ. Hậu quả, ông N. bị thương nặng, tử vong tại chỗ.

May mắn những người làm cùng và chủ xưởng có mặt tại hiện trường không bị thương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.