Bình Dương: Cháy lớn trong đêm, khu chợ công nhân bị thiêu rụi

Sáng 5/8, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chợ công nhân ở phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) khiến nhiều ki ốt, tài sản bị thiêu rụi.

Hàng loạt ki ốt trong khu chợ đêm công nhân bị thiêu rụi (Ảnh: A.X.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 đêm 4/7, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ một ki ốt, sau đó cháy lan xung quanh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hơn một giờ sau, ngọn lửa được khống chế, dập tắt.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hàng loạt ki ốt cùng tài sản bên trong.

Được biết khu chợ bị cháy là nơi mua sắm về đêm dành cho công nhân, dịp cuối tuần nơi đây khá nhộn nhịp, đông đúc.