Biên phòng theo dõi 20km, bắt quả tang người đàn ông dùng kích điện bắt cá

Ngày 11/4, Đồn Biên Phòng Tam Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Trước đó, sáng 10/4, tổ công tác Đồn Biên phòng Tam Thanh phát hiện một người đàn ông điều khiển ghe máy đi dọc theo sông Tam Kỳ, Trường Giang qua các xã, phường Quảng Phú, Tam Xuân, Tam Anh (Đà Nẵng) và sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Ông T. đang dùng kích điện để khai thác thủy sản (Ảnh: Đồn Biên phòng Tam Thanh).

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi đang hành nghề tại khu vực thôn Đông Thạnh (xã Tam Anh), người đàn ông bị tổ công tác Đồn Biên phòng Tam Thanh bắt quả tang, đưa phương tiện vào bờ.

Qua kiểm tra, người đàn ông khai tên P.N.T. (SN 1978, trú tại phường Tam Kỳ, Đà Nẵng), trên ghe có một bình ắc quy và bộ công cụ kích điện.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Thanh, đơn vị đã cử 8 cán bộ theo dõi ông T. điều khiển ghe đi kích điện trên sông với quãng đường khoảng 20km.

Với hành vi vi phạm của ông T., Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh đã ra quyết định xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết sử dụng kích điện để khai thác thủy sản là hành vi nguy hiểm và bị pháp luật nghiêm cấm. Phương thức này không chỉ làm chết cá mà còn tiêu diệt hàng loạt sinh vật khác, kể cả con non, trứng và các loài thủy sinh có lợi; nguồn lợi thủy sản bị suy giảm nghiêm trọng, môi trường sinh thái bị phá vỡ, ảnh hưởng lâu dài đến sinh kế của người dân.