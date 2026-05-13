Xôn xao clip người phụ nữ phơi lúa trên đường, chặn đầu xe tấn công tài xế

Sáng 13/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô tải bị người phụ nữ cầm cào tấn công khi lưu thông qua địa bàn xã Can Lộc, Hà Tĩnh.

Theo nội dung clip, nam tài xế điều khiển xe tải đến thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cũ (nay là xã Can Lộc) và gặp một người phụ nữ đang phơi lúa trên mặt đường.

Người phụ nữ cầm chiếc cào chặn đường tài xế xe tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Clip không thể hiện rõ nguyên nhân mâu thuẫn trước đó giữa hai bên. Tuy nhiên, người phụ nữ đã cầm chiếc cào chặn trước đầu xe rồi lao tới khu vực cabin để tấn công tài xế.

Cho rằng bị đe dọa, nam tài xế dùng điện thoại quay lại sự việc. Trong clip, tài xế nói rằng đã phơi lúa trên đường còn chặn đánh người. Người phụ nữ đáp lại rằng "đường do người dân bỏ tiền để làm nên có quyền phơi lúa".

Người phụ nữ chặn đường tấn công tài xế xe tải (Video: Người dân cung cấp).

Sau khi xuất hiện, clip thu hút nhiều ý kiến bức xúc. Trong đó, nhiều người cho rằng việc phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phản ứng của người phụ nữ là thiếu kiềm chế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an xã Can Lộc cho biết đơn vị chưa nhận được trình báo từ tài xế. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc rà soát, xác minh để xử lý theo quy định.