Bí thư TPHCM trao Huy hiệu Đảng đến nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Sáng 18/5, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã dự lễ trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng đến bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. Đợt trao Huy hiệu Đảng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên ưu tú đã có cả một đời phấn đấu, cống hiến và hi sinh cho sự nghiệp của Đảng.

Bí thư Trần Lưu Quang xúc động khi nhắc lại tiểu sử và quá trình hoạt động của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Bà đã trải qua 11 năm bị giam cầm, khổ sai tại nhiều nhà tù.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (Ảnh: Hoàng Quy).

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng là tấm gương sáng, người có vai trò động viên và khích lệ các bạn tù khác. Trong thời gian công tác, dù là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Trương Mỹ Hoa là người luôn gần gũi, cởi mở với nhân dân.

Khi rời vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng, bà Trương Mỹ Hoa tiếp tục có những hoạt động rất có ý nghĩa, rất truyền cảm hứng và tính lan tỏa giáo dục cao. Trong đó có các hoạt động tại Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

"Các hoạt động của bà được lan tỏa, nhiều người biết đến và các tổ chức trên vẫn đang hoạt động rất mạnh mẽ. Những ngôi trường học ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt ở đảo Trường Sa Lớn được xây dựng từ quỹ này", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, tấm gương của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa là nguồn cảm hứng rất lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu. Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM mong muốn nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục là cây cao bóng cả, luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa, có những hoạt động tích cực, truyền cảm hứng và nhân văn cho mọi người.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự xúc động trước tình cảm, sự ưu ái của lãnh đạo TPHCM và những chia sẻ chân tình, sâu sắc, ghi nhận những đóng góp của bà trong 65 năm qua. Theo bà, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự đánh giá, ghi nhận sự phấn đấu của bà đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

"Nhìn lại chặng đường 65 năm, nhờ truyền thống cách mạng từ trong gia đình, sự giáo dục lý tưởng của Đảng, sự che chở của nhân dân và sự rèn luyện của chính bản thân đã giúp tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện lý tưởng cao đẹp của Đảng và Bác Hồ, kể cả trong những thời điểm gian nan nhất, khắc nghiệt nhất của cuộc đời", bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ.