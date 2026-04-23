Lời chia sẻ đặc biệt của nguyên Phó Chủ tịch nước với học sinh kết nạp Đảng

Đó là chia sẻ của bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, tại lễ kết nạp Đảng vào chiều 22/4 dành cho 2 học sinh Thái Đình Quốc Khánh và Phạm Ngô Thanh Mến.

Cả hai cùng là học sinh lớp 12, Trường THCS - THPT Nam Việt, cùng đạt thành tích cao trong học tập, tích cực trong các hoạt động Đoàn - Hội. Trong đó, em Thái Đình Quốc Khánh là học sinh thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính do bà Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đảng viên trẻ Thái Đình Quốc Khánh (Ảnh: Việt Hoài).

Nguyên Phó Chủ tịch nước cho biết việc xây dựng lực lượng của Đảng đối với thế hệ trẻ trong nhà trường, tạo nguồn nhân lực trẻ là điều hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng các em được kết nạp khi đang học lớp 12, còn ở môi trường phổ thông và chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau đó sẽ chuyển sang môi trường và tổ chức mới.

Vì vậy, những đảng viên trẻ này rất cần sự quan tâm, theo dõi sát sao của các đảng viên trong chi bộ để hỗ trợ, giúp đỡ các em hoàn thành tốt giai đoạn dự bị trước khi được chuyển thành đảng viên chính thức một cách vững chắc.

Điều này nhằm tránh những trường hợp chưa kịp chuyển lên Đảng viên chính thức đã thay đổi môi trường, dẫn đến việc không tiếp tục sinh hoạt và không thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình.

Đối với các học sinh được kết nạp Đảng, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ trước lá cờ Tổ quốc, trước di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các em đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới.

Lời tuyên thệ ấy có thể còn nhiều xúc động, thậm chí có phần run rẩy, nhưng sẽ theo các em suốt cuộc đời, giống như thế hệ của bà - những người đã ngoài 80 tuổi - vẫn luôn ghi nhớ và giữ gìn những lời thề đó trong suốt quá trình phấn đấu, trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ gian khổ, nguy hiểm đến vinh quang.

“Những lời thề ấy luôn ở trong tim. Dù lời thề còn nhiều xúc động nhưng mong rằng ý nghĩa của lời thề sẽ dần rõ ràng và đi cùng hành trình sắp tới của các em”, bà nhấn mạnh.

Bà cũng nhắc đến bài thơ "Từ ấy" của nhà thơ Tố Hữu, trích dẫn câu thơ “Mặt trời chân lý chói qua tim” và cho rằng khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, mỗi người sẽ có sự chuyển biến về nhận thức.

Những câu thơ “Tôi là con của vạn nhà. Là em của vạn kiếp phôi pha. Là anh của vạn đầu em nhỏ. Không cơm áo…” thể hiện trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn là trách nhiệm với dân tộc, xã hội, với cộng đồng và với những mảnh đời còn khó khăn.

Bà nhấn mạnh rằng từ đây, các em không chỉ sống cho riêng mình mà còn gắn bó với cái chung, với dân tộc, với những khó khăn của mọi người để biết cảm nhận và chia sẻ; không chỉ có quyền lợi riêng mà còn gắn với quyền lợi chung.

Việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã là cả một quá trình phấn đấu, nhưng từ đó cũng mở ra một chặng đường mới đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn trong học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động, xây dựng quan điểm sống đúng đắn và biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh. Để mỗi ngày lời thề của mình càng sắt son và gần gũi hơn.

Em Thái Đình Quốc Khánh và Phạm Ngô Thanh Mến cùng kết nạp Đảng khi đang là học sinh lớp 12 (Ảnh: Việt Hoài).

Nguyên Phó Chủ tịch nước cũng cho biết hiện nay đất nước đang trong thời bình, đang xây dựng và phát triển, bước vào kỷ nguyên mới, đòi hỏi thế hệ trẻ phải thật sự nỗ lực nhiều hơn nữa, học tập tốt hơn nữa. Không ai mong muốn chiến tranh để thử thách, vì vậy càng phải giữ gìn hòa bình và phát triển đất nước.

Để làm được điều đó, theo bà Trương Mỹ Hoa, bất kỳ ai, đặc biệt là các bạn trẻ, cần học tập tốt, nắm bắt tri thức và kỹ năng của thế giới để đất nước có thể phát triển, sánh vai với các quốc gia khác như mong muốn.