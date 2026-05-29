Bí thư Quảng Ninh: Thành công phải đo bằng sự hài lòng của người dân

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quản trị điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt, tạo nền tảng để địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng quản trị và năng lực điều hành.

Ngày 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo tại hội nghị, tỉnh đã quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Nhiều nghị quyết, kế hoạch, quy chế và quy định đã được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trong quá trình triển khai, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Nhờ đó, việc chuyển đổi mô hình được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, không làm gián đoạn hoạt động lãnh đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu khẳng định tính phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Hiệu quả phải được kiểm chứng từ thực tiễn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không thể được đánh giá bằng việc đã sắp xếp bao nhiêu đầu mối hay giảm được bao nhiêu tầng nấc trung gian.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: QMG).

Theo ông, hiệu quả của mô hình phải được kiểm chứng bằng chất lượng quản trị thực chất và mức độ hài lòng thực chất của người dân, doanh nghiệp.

Thực tế sau một năm triển khai cho thấy hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết ổn định, thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc khi vận hành mô hình mới.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, phòng họp không giấy và giải quyết công việc trên môi trường số được triển khai đồng bộ ở nhiều cấp, nhiều ngành.

Những thay đổi này từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, góp phần giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đánh giá của tỉnh, người dân ngày càng ghi nhận tích cực hơn đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính công khai, minh bạch và khả năng giải quyết công việc ngay tại cơ sở của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp.

Năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng điều hành. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục duy trì ở mức rất cao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết để vận hành bộ máy mới trong điều kiện khối lượng công việc tăng lên đáng kể, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vừa triển khai nhiệm vụ, vừa hoàn thiện quy trình, vừa xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Ông đánh giá những kết quả đạt được là thành quả từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân trong suốt quá trình chuyển đổi.

Hướng tới nền quản trị hiện đại, tạo đột phá phát triển

Bên cạnh những kết quả tích cực, Quảng Ninh cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới. Áp lực công việc tại cơ sở gia tăng khi nhiều địa phương phải tiếp nhận khối lượng nhiệm vụ lớn hơn, trong khi tổ chức bộ máy, nhân lực và cơ chế vận hành vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cho rằng đây chủ yếu là những khó khăn mang tính chuyển tiếp trong giai đoạn đầu và đang được Trung ương cùng các bộ, ngành tập trung nghiên cứu, tháo gỡ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp không đơn thuần là thay đổi cơ cấu tổ chức hành chính, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực thi quyền lực ở địa phương.

Khi không còn cấp trung gian, khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn được rút ngắn hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực điều hành, khả năng phối hợp, tính chủ động của cơ sở cũng như trách nhiệm giải trình trước nhân dân.

Trong giai đoạn tới, tỉnh xác định mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc vận hành ổn định mà phải chuyển sang giai đoạn vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển.

Đặc biệt, Quảng Ninh đang bước vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đây được xem là bước chuyển mới về tầm vóc phát triển, vị thế chính trị, năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải trở thành nền tảng của một hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp, liên thông, dựa trên dữ liệu và có khả năng phản ứng nhanh trước các yêu cầu phát triển mới.

Theo ông, mỗi xã, phường, đặc khu cần trở thành một điểm kết nối phát triển trong tổng thể cấu trúc phát triển chung, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị địa bàn, vừa tham gia trực tiếp vào các chuỗi giá trị kinh tế, hành lang phát triển và không gian đổi mới sáng tạo của tỉnh trong tương lai.