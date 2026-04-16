Quảng Ninh ký hợp tác hàng hải với Hoa Kỳ

Ngày 16/4, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Xây dựng Quảng Ninh và Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) ký Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược khu vực cảng Con Ong - Hòn Nét và Sáng kiến hàng hải Quảng Ninh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng và Viện Hàng hải Đông Bắc (NMI - Hoa Kỳ) trao bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược cảng Con Ong - Hòn Nét và sáng kiến hàng hải Quảng Ninh (Ảnh: QMG).

Lễ ký kết có sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng và Chủ tịch Viện Hàng hải Đông Bắc Eric R. Dawicki. Sự kiện được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung hợp tác trên bốn lĩnh vực trọng tâm. Nội dung gồm nghiên cứu đầu tư hạ tầng cảng biển và cảng trung chuyển tại khu vực Con Ong - Hòn Nét, với định hướng phát triển cảng nước sâu và hệ sinh thái logistics đồng bộ.

Hai bên đồng thời nghiên cứu chuyển đổi số hàng hải thông qua mô hình cảng thông minh và song sinh số, nhằm tối ưu điều phối tàu thuyền, phát triển hệ thống dữ liệu và giám sát môi trường.

Các nội dung hợp tác cũng bao gồm giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển bền vững và thúc đẩy xúc tiến đầu tư quốc tế.

Mục tiêu là phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét thành cảng xanh tầm cỡ quốc tế, tích hợp hệ thống logistics hiện đại, công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ ngoài khơi.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Văn Khắng cho biết khu vực cảng này có vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của tỉnh và khu vực phía Bắc. Ông khẳng định tỉnh sẽ tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi cho các đối tác triển khai dự án.

Ông Eric R. Dawicki đánh giá cao tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh, đặc biệt là định hướng gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường biển.

Bản ghi nhớ có hiệu lực trong ba năm. Sở Xây dựng Quảng Ninh là đầu mối triển khai, còn Viện Hàng hải Đông Bắc chịu trách nhiệm nghiên cứu các nội dung hợp tác.

Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ thành lập tổ công tác thường trực để phối hợp với các bên liên quan, hỗ trợ triển khai dự án trong thời gian tới.