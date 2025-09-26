Bí thư Nghệ An: “Càng khó khăn càng phải thi đua”

Ngày 26/9, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với 423 đại biểu, trong đó có 166 điển hình tiên tiến được vinh danh từ các phong trào thi đua sôi nổi trên toàn tỉnh.

Sự kiện chính trị - xã hội quan trọng này không chỉ chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp mà còn hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Quang Dũng).

Báo cáo tổng kết giai đoạn 2020-2025 cho thấy, các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Hàng trăm gương người tốt - việc tốt, cùng nhiều sáng kiến hiệu quả đã xuất hiện, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Điển hình trong lĩnh vực giáo dục là em Nguyễn Thế Quân, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, người đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025.

Trong lĩnh vực kinh tế, VSIP Nghệ An đã thu hút thêm 3 tỷ USD vốn đầu tư, tạo ra 50.000 việc làm, giúp Nghệ An liên tục nằm trong top 10 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Ở khu vực nông thôn, ông Trần Xuân Sơn, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Nghĩa Hưng, đã xây dựng thành công trang trại gà công nghệ cao đạt chuẩn VietGAP, OCOP 3 sao, với doanh thu 8-11 tỷ đồng/năm. Mô hình này không chỉ tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương mà còn hỗ trợ các hộ nghèo phát triển chăn nuôi.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Quang Dũng).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những cá nhân, tập thể được vinh danh. Ông nhấn mạnh: “Càng khó khăn càng phải thi đua”, khẳng định phong trào thi đua là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cần tập trung phát hiện, khen thưởng kịp thời người lao động trực tiếp, lực lượng ở cơ sở, phụ nữ, đồng bào vùng sâu vùng xa, và những người yếu thế có ý chí vươn lên.

Ông Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu đổi mới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất. Công tác tuyên truyền cần được tăng cường, nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ cơ sở, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 (Ảnh: Quang Dũng).

Tại đại hội, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với 5 nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, logistics của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đại hội cũng đã bầu 34 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Dịp này, cán bộ và nhân dân Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, một công trình trọng điểm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.