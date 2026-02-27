Bí thư Hà Nội: Xây khu đô thị đa mục tiêu đảm bảo sẽ hạ giá nhà

Chiều 27/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng.

Hà Nội phát triển đa cực, đa trung tâm, đa tầng

Tại hội nghị, trao đổi với các cử tri về nhóm vấn đề phát triển không gian đô thị và thể chế, Bí thư Hà Nội cho biết năm 2022, thành phố đã có Nghị quyết 15 về phát triển thủ đô và năm 2024 đã được phê duyệt quy hoạch thủ đô, tuy nhiên hai văn bản này chưa tính tới tăng trưởng hai con số trong nhiều năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Như Ý).

Theo ông Ngọc, thể chế và quy hoạch hiện tại chưa thể phát huy hết lợi thế của Hà Nội nên lãnh đạo thành phố đã báo cáo và Bộ Chính trị đã đồng ý xây dựng Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và sửa đổi Luật Thủ đô để tạo điều kiện cho Hà Nội các cơ chế phát triển mạnh mẽ.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cho biết các cơ quan đang nghiên cứu điều chỉnh Luật Thủ đô, đồng thời hợp nhất và kế thừa, bổ sung các quy hoạch đã được phê duyệt vào Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Nguyên tắc đảm bảo đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp.

Ông Ngọc nhấn mạnh thành phố sẽ khai thác hệ thống không gian ngầm, không gian tầng thấp, không gian tầng cao và kết nối với các địa phương trong Vùng thủ đô.

Bí thư Hà Nội cho biết tháng 12/2025, Quốc hội đã ban hành nghị quyết phân quyền cho Hà Nội được phê duyệt những dự án lớn, trọng điểm, trong đó có dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. "Các dự án phát triển ở Hà Nội phải phục vụ nhân dân, lấy dân làm gốc", ông Ngọc nói.

Ông Ngọc cũng nhấn mạnh nguyên tắc đối với các khu đô thị đa mục tiêu là phải kết nối hạ tầng giao thông trong vòng 30 phút, hạ tầng bên trong khu đô thị phải đồng bộ, hiện đại, đáp ứng quy định về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các khu đô thị này phục vụ cho cả những người muốn thuê nhà, nhà công vụ, nhà xã hội và nhà thương mại nhưng phải kiểm soát về lợi nhuận, đảm bảo lần này sẽ hạ giá thành nhà ở, không để xảy ra tình trạng không kiểm soát được giá thành nhà ở vẫn xảy ra trên địa bàn thành phố, theo Bí thư Hà Nội.

Ông Ngọc cho biết dù mới khởi công khu đô thị đa mục tiêu nhưng đã xuất hiện thông tin "đứng giá", giảm giá nhà ở. Lộ trình trong vòng 3 năm sẽ hoàn thành các khu đô thị đa mục tiêu vừa khởi công, thành phố cũng sẽ xây dựng những khu đô thị đa mục tiêu xung quanh thành phố để tái thiết, đảm bảo nguyên tắc nơi đó là nơi đáng sống, đáng đến.

"Không gian đô thị sông Hồng phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, môi trường xanh và mật độ dân cư không được chồng chất và phát triển bền vững. Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 khi được phê duyệt sẽ được công khai để người dân giám sát, tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước", ông Ngọc nêu rõ.

Xây dựng thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại

Trao đổi về xử lý các điểm nghẽn, Bí thư Hà Nội cho biết thành phố đã xác định 5 điểm nghẽn là ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Các điểm nghẽn này đang được các cấp tích cực giải quyết trên tinh thần không để phức tạp thêm và tiến tới khắc phục triệt để.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc xem danh sách ứng viên ứng cử tại khu vực bầu cử số 10 (Ảnh: Như Ý).

Theo Bí thư Hà Nội, thành phố đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TP Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan để trong tháng 4 sẽ khởi công xử lý đồng bộ môi trường sông Cầu Bây trên địa bàn thành phố và hệ thống sông Bắc Hưng Hải.

Ông Ngọc cho biết dự án này dự kiến thực hiện trong 2 năm, sau khi hoàn thành, cảnh quan, môi trường, khí hậu khu vực xung quanh sẽ được cải thiện rõ rệt.

Bí thư Hà Nội mong muốn mỗi người dân cùng tham gia đồng hành với các cấp chính quyền thành phố để xử lý 5 điểm nghẽn, qua đó góp phần xây dựng khu dân cư, địa phương và thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.