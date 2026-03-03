Bí thư Cà Mau: “Lắng nghe thật, đồng hành thật” cùng doanh nghiệp

Tại chương trình "lắng nghe và và trao đổi" giữa lãnh đạo tỉnh Cà Mau và doanh nghiệp ngày 3/3, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, năm 2025 là năm đầu tiên tăng trưởng của tỉnh đạt 8%, trong đó có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp.

Theo ông Hải, trong đóng góp chung cho tăng trưởng, kinh tế tư nhân là một lĩnh vực quan trọng. Do đó, tỉnh tổ chức chương trình này với mong muốn lắng nghe, chia sẻ từ các doanh nghiệp và trao đổi của các ngành.

“Lắng nghe thật, đồng hành thật, làm hiệu quả thật”, ông Hải nêu tinh thần của lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình "lắng nghe và trao đổi" giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp (Ảnh: CTV).

Nhấn mạnh tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, tỉnh cam kết sẽ đồng hành để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Tỉnh cũng sẽ kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp ngoài thẩm quyền của tỉnh.

Theo ông, Cà Mau còn khó khăn, không có lý do gì lãnh đạo tỉnh không quan tâm để tỉnh phát triển, từ đó đời sống của nhân dân, người lao động được tốt hơn.

“Với mong muốn chung như vậy, không có lý do gì lãnh đạo tỉnh không quan tâm hoặc quan tâm chưa đúng mức đến các doanh nghiệp”, Bí thư Cà Mau khẳng định.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, sau khi hợp nhất, tỉnh Cà Mau không chỉ có lợi thế về địa lý, ngành nghề mũi nhọn mà còn có lợi thế về con người, phát huy những cái tốt, thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành.

Ông Hải cho biết, tỉnh vừa thông qua điều chỉnh quy hoạch mới. Ông mong muốn các doanh nghiệp "thấy cần triển khai cái gì trước, cái gì sau" và sau khi triển khai sẽ có hiệu quả, đóng góp gì cho phát triển chung của tỉnh, cho doanh nghiệp, cho người dân.

Ông cũng mong các doanh nghiệp cùng với tỉnh hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm đạt được tăng trưởng 2 con số (10%) trong năm 2026, tạo tiền đề các năm tiếp theo giữ vững tốc độ này.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ những kết quả kinh doanh thời gian qua, nêu những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Các doanh nghiệp cũng hiến kế, đưa ra một số giải pháp, cũng như kiến nghị tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện đầu tư thêm các dự án, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Cà Mau.

“Các doanh nghiệp tư nhân cần chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ; thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển và hợp tác phát triển khoa học công nghệ; tỉnh cần xây dựng chiến lược, lộ trình phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường hỗ trợ, ưu đãi các doanh nghiệp lĩnh vực trọng điểm”, đại diện một doanh nghiệp khuyến nghị 4 trụ cột hành động để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân tại Cà Mau.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương cho biết, định kỳ hàng tuần chiều thứ 6 lãnh đạo sở trực tiếp trao đổi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Về việc này, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, đề nghị làm sao lan tỏa đến cấp xã, bởi các thủ tục hành chính từ cấp này rất nhiều.