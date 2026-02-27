Bệnh viện Tâm Anh lập kỷ lục châu Á về phẫu thuật não - cột sống bằng Robot AI

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM xác lập đồng thời hai kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á về ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive phẫu thuật não và cột sống, tủy sống. Sự kiện diễn ra đúng dịp chào mừng 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (Ảnh: BVCC).

Robot AI Modus V Synaptive là hệ thống phẫu thuật robot hiện đại hàng đầu thế giới và tại Việt Nam hiện chỉ có Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM sở hữu. Bệnh viện cũng trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt cùng lúc hai chứng nhận kỷ lục giá trị này từ Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) về số ca phẫu thuật thành công ở tất cả các trường hợp bệnh lý.

Hồ sơ đề cử kỷ lục đã trải qua quá trình thẩm định độc lập, khách quan theo các tiêu chí trong nước và quốc tế, được sự thống nhất từ Hội đồng chuyên môn của Tổ chức Kỷ lục châu Á và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Bệnh viện Tâm Anh TPHCM là đơn vị duy nhất tại Việt Nam ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật các bệnh thần kinh - sọ não - cột sống (Ảnh: BVCC).

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết việc nhận đồng thời hai kỷ lục không chỉ là niềm tự hào của riêng Tâm Anh, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ y học hiện đại của đội ngũ bác sĩ, mà còn góp phần khẳng định bước tiến vượt bậc của ngành y tế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng của phẫu thuật thần kinh Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

“208 ca phẫu thuật thành công bằng Robot AI là trong giai đoạn xác lập kỷ lục 2023-2025, còn tính đến hiện tại con số này đã là 240 ca. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ cao, phục vụ người bệnh trong nước với hiệu quả ngang tầm thế giới”, PGS Trần Quang Bính nói.

Robot AI Modus V Synaptive được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM ứng dụng trong phẫu thuật điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Não, cột sống và tủy sống là những cơ quan quan trọng, điều khiển gần như toàn bộ chức năng sống của con người. Với sự trợ giúp đắc lực của Robot AI, giúp bác sĩ quan sát rõ cấu trúc não, định vị chính xác khối u, khối máu tụ trong tương quan với bó dẫn truyền thần kinh và mô lành trên hình ảnh phóng đại trong suốt ca mổ.

Dựa trên dữ liệu mô phỏng “thực tế ảo” được thiết lập trước mổ, robot với cánh tay linh hoạt tự động di chuyển theo dụng cụ, dẫn đường, giám sát và cảnh báo để bác sĩ thao tác chính xác từng milimet, loại bỏ tổn thương, đồng thời hạn chế tối đa xâm lấn, bảo tồn chức năng vận động, ngôn ngữ, thị giác cho người bệnh.

Ông Hải, 58 tuổi, (giữa) bị đột quỵ xuất huyết não hơn 24 giờ, lơ mơ yếu liệt, được mổ “thức tỉnh” cấp cứu lấy máu tụ bằng robot AI, phục hồi ngoạn mục (Ảnh: BVCC).

Hiện Robot AI Modus V Synaptive được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM ứng dụng trong phẫu thuật điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm ở não, cột sống, tủy sống như các loại u não, u dây thần kinh, cấp cứu đột quỵ - xuất huyết não, phẫu thuật dị dạng mạch máu não, các loại u trong ống sống, u mạch máu tủy, thoát vị đĩa đệm cột sống… và sẽ tiếp tục mở rộng.

Bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật nguy hiểm đạt tỷ lệ thành công cao hơn 95%, người bệnh được bảo tồn tối đa các chức năng vận động, ngôn ngữ, giảm 79% lượng máu mất và rút ngắn 40% thời gian hồi phục.

Nguyễn Minh Thắng, 21 tuổi, bị u mạch máu thể hang nguy hiểm ở não, được các bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh TPHCM phẫu thuật thành công trong 2 giờ bằng robot và hệ thống Navigation, giúp hồi phục nhanh, không yếu liệt sau mổ (Ảnh: BVCC).

Nhiều người bệnh đã thoát cửa tử ngoạn mục nhờ sự hỗ trợ của robot AI tại Bệnh viện Tâm Anh, như cứu nam sinh 21 tuổi bị u não thoát khỏi nguy kịch, giờ đây đã trở thành một kỹ sư trẻ với sức khỏe và công việc bình thường như bao người khác; hay cô gái trẻ yếu liệt suốt 6 năm vì khối u thân não, nay có thể đi trở lại gần như bình thường.

Bé trai 5 tuổi với khối u lên đến 5cm nằm sâu 8cm trong não, đã được loại bỏ phần lớn khối u, ca phẫu thuật thành công trong niềm hạnh phúc vỡ òa của ba mẹ. Mới nhất là ca mổ thành công cho nam thanh niên bị khối u não chèn ép thần kinh, gây động kinh mất ý thức thường xuyên, đột ngột, khi đang sinh hoạt hàng ngày…

Theo Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, việc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập đồng thời Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục châu Á là dấu mốc của ngành y tế Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển.

“Phía sau mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ là con số thống kê mà là một gia đình được giữ lại trọn vẹn, một tương lai được tiếp tục viết tiếp, còn là cơ hội giữ lại sự sống và chất lượng sống cho người bệnh. Thành tựu này vì thế mang ý nghĩa không chỉ về mặt khoa học - công nghệ mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc”, Giáo sư Thuận nhấn mạnh.