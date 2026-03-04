Bệnh viện đầu tiên tại miền Nam đạt chứng nhận ISO về chẩn đoán hình ảnh

Chuẩn hóa để nâng tầm quốc tế

International Organization for Standardization (ISO) 15189:2022 là tiêu chuẩn mới nhất dành cho phòng xét nghiệm y học, trong đó có chẩn đoán hình ảnh. Tiêu chuẩn không chỉ đánh giá máy móc mà còn xem xét toàn diện năng lực chuyên môn, quy trình vận hành, quản lý rủi ro và an toàn người bệnh.

Nhờ đó, độ chính xác chẩn đoán được nâng cao, kết quả chụp chiếu có thể được chấp nhận rộng rãi hơn trong hợp tác quốc tế.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022 (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

TS.BS Hồ Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh TPHCM, cho biết gần 70% quyết định điều trị dựa vào kết quả cận lâm sàng. Một tổn thương rất nhỏ trên CT, MRI, X-quang hay siêu âm có thể quyết định cơ hội “giờ vàng” cứu sống người bệnh.

Kết quả đầy đủ dữ liệu, thông tin chính xác hơn và được kiểm soát an toàn chặt chẽ sẽ giúp bác sĩ lâm sàng tự tin hơn trong quyết định điều trị.

Toàn bộ quy trình chẩn đoán hình ảnh được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Phiên bản ISO 15189:2022 được cập nhật toàn diện sau 10 năm, với nhiều điểm mới quan trọng, đặc biệt nhấn mạnh quản lý rủi ro chủ động: Nhận diện trước các nguy cơ như nhầm thông tin, sự cố máy móc, mất điện… để có phương án dự phòng và an toàn người bệnh.

Từ chụp X-quang di động tại giường bệnh, siêu âm tại khoa hồi sức, đến các kỹ thuật can thiệp trong phòng mổ… tất cả đều phải đảm bảo độ chính xác tương đương khi thực hiện tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh chính. Máy móc phải được kiểm chuẩn định kỳ, kiểm soát liều tia; nhân sự được đào tạo, đánh giá năng lực liên tục; mọi sai sót nếu có đều được ghi nhận, phân tích và cải tiến.

BS.CKII Lưu Hiếu Thảo, Phó giám đốc Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, chia sẻ khi trung tâm triển khai ISO 15189, tại miền Nam gần như không có mô hình tham chiếu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Nhiều quy trình phải tự nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp đặc thù chuyên môn.

Khi đơn vị đạt chuẩn quốc tế như ISO 15189:2022, kết quả chụp chiếu được công nhận rộng rãi hơn. Nếu người bệnh cần chuyển viện, hội chẩn từ xa hoặc điều trị ở nước ngoài, dữ liệu đã chuẩn hóa sẽ dễ được tiếp nhận và đánh giá.

Trước đó, Trung tâm Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, Khoa Xét nghiệm và Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cũng đạt chứng nhận quốc tế này. Điều đó cho thấy toàn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự đồng bộ về đầu tư, chất lượng. Kết quả chẩn đoán được công nhận quốc tế tạo điều kiện để bác sĩ Việt Nam chia sẻ dữ liệu, hội chẩn với chuyên gia toàn cầu và triển khai điều trị cá thể hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực phức tạp như ung bướu, bệnh truyền nhiễm hay chẩn đoán tế bào học chuyên sâu.

“Đạt thêm tiêu chuẩn quốc tế như ISO 15189 giúp bệnh viện chuẩn hóa dữ liệu phục vụ nghiên cứu; mở rộng phạm vi công nhận và nâng cao năng lực cạnh tranh của y tế Việt Nam trong khu vực”, PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TPHCM nhấn mạnh.

Công nghệ song hành với chuẩn mực ISO khắt khe

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, hệ thống chẩn đoán hình ảnh được đầu tư đồng bộ với nhiều thiết bị thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống MRI (Đức) tại BVĐK Tâm Anh TPHCM hỗ trợ chẩn đoán chuyên sâu dị tật thai nhi, không dùng tia X, giảm tiếng ồn (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Bệnh viện hiện sở hữu hàng loạt hệ thống máy CT, MRI, X-quang, siêu âm… công nghệ cao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thu nhận hình ảnh siêu mỏng, tái tạo chi tiết đến từng cấu trúc nhỏ trong cơ thể và rút ngắn thời gian chụp xuống chỉ vài giây... Các công nghệ nguồn tia kép, thuật toán tái tạo tiên tiến và cơ chế tối ưu liều xạ giúp giảm đáng kể phơi nhiễm bức xạ nhưng vẫn đảm bảo độ sắc nét của hình ảnh.

BVĐK Tâm Anh TPHCM tiên phong y tế công nghệ cao vì người bệnh.

Tiêu biểu là hệ thống CT Somatom Force VB30 (Đức), chụp toàn thân trong 1-2 giây, giảm 85% liều tia X so với hệ thống thông thường. Máy phù hợp với bệnh nhân cấp cứu, người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người khó nín thở. Hình ảnh thu được có độ phân giải cao, giúp phát hiện các bất thường rất nhỏ như khối u giai đoạn sớm, hẹp mạch, huyết khối hay dị tật tim bẩm sinh.

AI hỗ trợ nhận diện tổn thương, rút ngắn thời gian đọc phim, đồng thời tăng tính nhất quán giữa các bác sĩ. Khi kết hợp với quy trình kiểm soát chất lượng theo ISO 15189:2022, công nghệ không chỉ dừng ở máy móc hiện đại mà trở thành công cụ bảo chứng cho độ chính xác của mỗi kết quả.

Nhờ đó, người bệnh được rút ngắn thời gian chờ, hạn chế phải chụp lại không cần thiết và bảo mật dữ liệu tốt hơn. Nhiều bệnh viện trong và ngoài nước cũng giới thiệu bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện các kỹ thuật khó như MRI, chẩn đoán dị tật thai nhi, hệ bạch huyết…