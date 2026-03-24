Dự án bệnh viện nghìn tỷ ở Cần Thơ tái khởi động sau 4 năm "đắp chiếu"

Sau 4 năm "đắp chiếu", từ tháng 3, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (gọi tắt là Dự án) đã được tái khởi động.

Tái khởi động Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sau 4 năm ngừng thi công (Clip: Bảo Kỳ).

Dự án khởi công tháng 10/2017, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Công trình có quy mô xây dựng trên diện tích 15.400m2, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng (gồm nguồn vốn ODA với Hungary và đối ứng trong nước). Mặt trước giáp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (phường An Bình), mặt sau giáp Khu đô thị mới An Bình, xung quanh tập trung nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, Bệnh viện SIS...

Tuy nhiên, năm 2022, Dự án tạm dừng thi công do hiệp định vay hết hạn, tiến độ khi đó chỉ đạt 82% khối lượng xây dựng, hơn 16% phần cung cấp và lắp đặt thiết bị.

Liên quan việc công trình bị dang dở, lãnh đạo Chính phủ đã đặc biệt quan tâm. Trong Công điện 112 ngày 6/11/2024 do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký nêu rõ, "yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát".

Gần đây nhất, sáng 19/10/2025, sau chương trình tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc dự án và chỉ đạo trong năm 2026 phải hoàn thành Dự án. Ông yêu cầu lãnh đạo Cần Thơ, các bộ, ngành khẩn trương khởi động lại dự án bằng nguồn vốn trong nước, với tinh thần "khó mấy cũng phải làm".

Đây được xem là bệnh viện chuyên điều trị ung bướu quy mô lớn nhất ĐBSCL với 500 giường bệnh. Theo thiết kế, Bệnh viện Ung bướu mới sẽ chia làm 4 khu chính, trong đó nhà A là khu vực tiếp nhận bệnh, khu hành chính; nhà B sẽ là khu vực khám, chữa bệnh; nhà C (ảnh trái) là khu điều trị sức chứa 500 giường bệnh, còn khu điều trị tích cực là nhà D (ảnh phải) tập trung các máy xạ trị, chụp MRI...

Một đại diện Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng cho biết, hiện tại đơn vị đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục như sơn bả công trình, thu gom vật tư còn lại của giai đoạn 1, chuẩn bị lắp đặt hệ thống điện tạm phục vụ thi công, đo đạc định vị các hạng mục phụ trợ, tập kết vật tư - thiết bị và sơn bả mặt ngoài công trình.

"Những vật liệu nào tận dụng được chúng tôi sẽ cho vệ sinh, sau đó chờ ngành chuyên môn đến kiểm tra, nếu đạt chuẩn thì tái sử dụng để thi công", đại diện nhà thầu thông tin.

Trong đó, khâu sơn bả sau đó sơn màu dự kiến mất khoảng 3 tháng. Song song đó, đơn vị sẽ triển khai nhiều công đoạn tiếp theo để đảm bảo tiến độ dự án.

Do phần việc chưa nhiều, đang chờ bổ sung nguồn vật liệu nên trên công trường hiện có khoảng 50 công nhân, kỹ sư làm việc.

Trước đó, chiều 12/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã đến kiểm tra thực tế Dự án. Tại buổi kiểm tra ông Tuyên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án, đồng thời nhắc lại chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, kỳ vọng của người dân khu vực ĐBSCL đối với công trình y tế quy mô lớn này. Trên tinh thần đó, ông đề nghị các nhà thầu nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với thành phố, nỗ lực thi công để sớm hoàn thành dự án.

Theo chỉ đạo, Dự án phải hoàn thành vào năm 2026, công trình đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng để không tiếp tục kéo dài, gây lãng phí, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh rất cấp bách cho người dân.