Bé trai 8 tuổi bị mắc kẹt chân vào ghềnh đá khi thủy triều dâng cao

Khoảng 18h ngày 9/4, bé trai 8 tuổi cùng nhiều người đến khu vực biển xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh để tắm. Trong quá trình này, bé trai bị sa một chân vào khe ở ghềnh đá dẫn đến mắc kẹt. Nạn nhân tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi.

Nhiều người dân tìm cách giải cứu nhưng không được nên rất lo lắng vì lúc này thủy triều lên cao. Họ lo ngại phương án cứu hộ vì thế gặp nhiều khó khăn nên đăng tải sự việc lên mạng xã hội cầu cứu và điện báo cho chính quyền.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân cho biết khi nhận thông tin đã cử lực lượng quân sự, công an cùng phương tiện đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, bé trai được lực lượng chức năng cùng người dân giải cứu an toàn.