Bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn "Con là sinh viên, do lỡ lầm"

Ngày 6/5, chính quyền xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình đã có thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn tối 5/5.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 5/5, người dân xóm An Hải (xã Bình Minh) phát hiện chiếc làn nhựa màu đỏ bỏ bên đường, bên trong có tiếng khóc trẻ nhỏ liền đến kiểm tra. Lúc này, mọi người thấy một bé gái sơ sinh được bọc trong khăn tã, bên dưới có chiếc bình sữa cùng vài bộ quần áo.

Đặc biệt, mọi người phát hiện từ giấy ghi nội dung: "Con là sinh viên, do lầm lỡ, con sinh bé ra mà không thể nuôi được cháu. Con để cháu ở đây, hữu duyên ai nhận được cháu thì nuôi dạy cháu lên người giúp con. Con xin cảm ơn suốt đời".

Nội dung người mẹ để lại cũng cho biết, cháu bé sinh lúc 11h20 ngày 2/5. Người mẹ trẻ tự sinh con ở phòng trọ, nên cháu bé chưa được can thiệp y tế.

Bức thư người mẹ trẻ để lại trong chiếc làn với lời nhắn gửi "mong người nhận được nuôi con nên người" (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận được tin báo, đại diện chính quyền địa phương đã có mặt, tiến hành các thủ tục theo quy định, đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám cho thấy tình trạng của cháu ổn định, nặng khoảng 2,4kg.

Cháu bé được bàn giao cho trạm y tế xã để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.