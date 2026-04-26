Bé trai bị bỏ rơi cùng 600.000 đồng

Ngày 26/4, UBND xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) phát đi thông báo tìm cha mẹ đẻ của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 25/4, ông Nguyễn Quang Giang (trú xóm Đức Thành, xã Hạnh Lâm) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực cầu C3, xóm C3, cách nhà khoảng 50m nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Bé trai được cán bộ Trạm Y tế xã Hạnh Lâm thăm khám sức khỏe ban đầu (Ảnh: Tuấn Nguyễn).

Qua xác minh, bé trai khoảng 10 ngày tuổi, nặng 4kg. Thời điểm được phát hiện, cháu được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh, kèm chăn gối, một bức thư và số tiền 600.000 đồng.

Cháu bé đang được gia đình ông Giang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chờ xác định thân nhân.

UBND xã Hạnh Lâm đề nghị cha, mẹ đẻ của cháu bé sớm đến trụ sở UBND xã để làm thủ tục nhận con theo quy định. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 7/5. Quá thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian thông báo, nếu tổ chức, cá nhân nào biết thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé, đề nghị cung cấp cho UBND xã Hạnh Lâm để được xem xét, xử lý.

Mọi thông tin liên hệ bà Hoàng Thị Vân, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND xã Hạnh Lâm, số điện thoại 0828.816.678. Chính quyền địa phương mong người dân chia sẻ rộng rãi thông tin để cháu bé sớm tìm lại được gia đình.